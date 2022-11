WoW Dragonflight: Twitch Drops starten heute – So verknüpft ihr eure Konten und holt euch die Items

Die neue Erweiterung World of Warcraft: Dragonflight ist nur noch ein paar Tage entfernt und um den Hype dafür anzuheizen, hat Blizzard (endlich) die Twitch Drops für sich entdeckt. Ab Heute (15. November 2022 ) habt ihr im Rahmen der Aktion "Verdient Belohnungen, wenn ihr Content Creators zuseht und sie unterstützt" die Gelegenheit, ein paar recht seltene (und in der Community stark umstrittene) TCG-Items zu bekommen, für die teilweise vierstellige Beträge in echten Euros gezahlt wurden. Das dürfte einige Sammler gar nicht freuen (mal sehen, wann der Spektraltiger entwertet wird), doch natürlich gibt es auf der anderen Seite auch zahlreiche Fans, die sich darüber freuen. Nachfolgend zeigen wir euch, welche WoW Dragonflight: Twitch Drops ihr euch holen und wie ihr euren Battle.net-Account mit Twitch verbinden könnt.

WoW Dragonflight: Twitch Drops Inhalt: