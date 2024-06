Ihr seid in Dragonflight Season 4 durch, habt alle Charaktere in WoW Remix auf Max und nichts mehr zu tun? Dann werft doch einen Blick in die kommende Weltseelen-Saga, denn die The War Within Beta für World of Warcraft hat nun offiziell ihre Pforten geöffnet.

Wer bekommt wann Zugang zur The War Within Beta?

Wer die Epic Edition von „WoW: The War Within“ vorbestellt hat, kann jetzt (zumindest theoretisch) direkt loslegen, da der Beta-Zugang zu den Vorbesteller-Boni gehört. Alle anderen müssen sich gegebenenfalls noch etwas gedulden, denn wie bei den WoW-Betas üblich, werden neue Spieler immer schrittweise in Wellen eingeladen, um die Server und Spielinhalte nach und nach auf den Ansturm vorzubereiten und Feedback der Tester einzuholen.

Üblicherweise erhalten zunächst Community-Veteranen, Pressevertreter, Fanseiten sowie Freunde und Familie einen Invite. Anschließend werden schnell weitere Spielermassen für den Massen- und Stresstest eingeladen. Habt ihr euch für die World of Warcraft: The War Within Beta registriert, erhaltet ihr automatisch eine E-Mail mit allen Infos, wenn ihr als Test-Spieler ausgewählt und euer Zugang aktiviert wurde.

Übrigens könnt ihr euch auch jetzt noch für die Beta anmelden, falls ihr das noch nicht getan habt - ihr werdet dann in der Regel bei einer der Invite-Wellen für den Massentest dabei sein, mit Glück auch schon etwas früher.

Welche neuen Inhalte können in der The War Within Beta getestet werden?

Dass es um das neue Addon bereits recht gut steht, sieht man daran, welche Spielinhalte in der The War Within Beta getestet werden können, denn diesmal sind schon zum Start der Beta-Phase alle neuen Features verfügbar. Sprich: Die neuen Heldentalentbäume für alle Klassen, alle neuen Zonen, die vollständige Kampagne, alle neuen Dungeons, die „Irdenen“ als neues spielbares Volk, die neuen Tiefen sowie die neuen Kriegsmeuten, neue Reittiere die im Zuge des „Himmelsreitersystem“ (aka Drachenreiten) fürs neue Fliegen fit gemacht wurden und vieles mehr.

Weitere Informationen findet ihr auf Blizzards offizieller Website zum World of Warcraft Betatest von The War Within.