WoW TWW Twitch Drop: Jetzt „Geisterhafte Streitross“ zum The War Within-Release holen

Wie schon zum Release des letzten Add-ons gibt es auch zum Start von World of Warcraft: The War Within wieder ein neues WoW Twitch Drop zu holen. Diesmal ist es das Reittier „Geisterhaftes Streitross“, das zu den seltensten und teuersten im Spiel zählt. Wie üblich müsst ihr dafür euer Twitch-Konto mit eurem Battle.net-Account verbinden und WoW-Content auf Twitch verfolgen. Damit keiner den Drop verpasst, läuft die Aktion diesmal drei Wochen lang, ihr habt also mehr als genug Zeit. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wann und wie ihr den neuen WoW Twitch Drop zum TWW Release bekommt.

WoW TWW Twitch Drops Inhalt: