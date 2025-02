Wuchang: Fallen Feathers - Das Soulslike-Action-RPG zeigt euch im neuen Story-Trailer die Vergangenheit des Königreichs Shu und eines uralten Krieges

Wuchang: Fallen Feathers ist ein angekündigtes Soulslike-Action-Rollenspiel von Leenzee Games und 505 Games. Der Titel soll 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Ein genaues Release-Datum gibt es jedoch noch nicht. Doch nun hat der Publisher einen neuen spannenden und wirklich schönen Lore-Trailer veröffentlicht, der euch Einblicke in die düstere Vorgeschichte des Titels bietet. Es zeigt die mysteriöse Krieg, die zum Aufbau des Köngreich Shu führten.

Wuchang: Fallen Feathers Genre:Souls-like

Plattform: PS5, Xbox Series, PC

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Leenzee Games / 505 Games

Ein Reich im Schatten des Krieges

Die Handlung spielt in einer düsteren Fantasie-Version der Ming-Dynastie, im Königreich Shu. Im Zentrum steht ein uralter Krieg zwischen den Avians – mystischen Vogelwesen, die einst mächtige Gottheiten waren. Während einige von ihnen sich mit der Menschheit verbündeten, suchten andere nach Unsterblichkeit und verwandelten sich dabei in dämonische Kreaturen. Nach der epischen Schlacht sind mächtige Relikte über die Welt verstreut, die neue Gefahren, aber auch verborgene Geheimnisse mit sich bringen. Diese Relikte könnten im Spiel eine bedeutende Rolle spielen und möglicherweise die Kräfte der Potagonistin beeinflussen.

Wuchangs Kampf zwischen Fluch und Stärke

In dem Titel übernehmt ihr die Rolle von Wuchang, einer Piratenkriegerin, die an der mysteriösen Feathering-Krankheit leidet. Diese Verwandlung verleiht ihr außergewöhnliche Kräfte, soll aber auch einige Risiken mit sich bringen. Wie in einem klassisches Soulslike soll es anspruchsvolle Bosskämpfe geben, aber auch eine düstere Welt sowie eine Geschichte, die mehrere Enden mit sich bringt, die von euren Entscheidungen abhängig sind. Neben den intensiven Kämpfen soll auch das Erkunden der Welt eine wichtige Rolle spielen. Solltet ihr den Xbox Game Pass haben, so könnt ihr direkt am Release Wuchang: Fallen Freathers spielen.

Mit seinem düsteren Setting, den anspruchsvollen Kämpfen und der tiefgründigen Story könnte Wuchang: Fallen Feathers eines der spannendsten Soulslikes des Jahres 2025 werden, wenn es denn noch dieses Jahr veröffentlicht wird. Besonders die düstere Atmosphäre und die geheimnisvolle Geschichte rund um die Avians machen es für Fans des Genres interessant. Ein genaues Release-Datum bleibt abzuwarten – doch der neue Trailer macht definitiv Lust auf mehr.