Xbox bestätigt Handheld-Entwicklung, wird aber noch Jahre dauern

Xbox-Chef Phil Spencer hat bestätigt, dass Microsoft an Prototypen für einen Xbox-Handheld arbeitet.

Allerdings ist das nichts, was kurzfristig auf den Markt kommen könnte, denn bis zu einem fertigen Produkt dauert es wahrscheinlich noch Jahre.

Microsoft experimentiert mit Xbox-Handhelds

Spencer hatte in der Vergangenheit bereits wiederholt einen Xbox-Handheld angedeutet, nun bestätigte er es gegenüber Bloomberg: "Die Erwartung ist, dass wir etwas [in diesem Bereich] tun werden."

Laut Spencer arbeitet man an Prototypen und überlegt sich genau, was man tun könnte. Er habe das Hardware-Team gebeten, den Markt zu analysieren und "seine Vision auf Basis dieser Erkenntnisse zu entwickeln".

Bis man Ergebnisse dieser Bemühungen sieht, werden aber noch Jahre vergehen. Bis dahin will sich Xbox darauf konzentrieren, dass seine App besser auf vorhandenen Handhelds läuft. Ebenso möchte man sich mit Hardwareherstellern zusammenschließen, um sicherzustellen, dass die Produkte gut damit funktionieren"

"Längerfristig gesehen finde ich es toll, dass wir Geräte bauen", sagt Spencer. "Und ich denke, unser Team könnte wirklich innovative Arbeit leisten, aber wir wollen uns von den Erkenntnissen und dem, was jetzt passiert, leiten lassen."

Im März gab es bereits Berichte darüber, dass Microsoft an "vollständig nativen" Xbox-Handheld-Prototypen arbeite. Nicht lange danach sprach Phil Spencer in einem Interview darüber, was er gerne bei einem Xbox-Handheld sehen würde.

Wiederholt kam das Thema zur Sprache, unter anderem im Juni, als Spencer einen Xbox-Handheld andeutete: "Ich denke, wir sollten einen Handheld haben", sagte er damals, als er nach einem entsprechenden Gerät befragt wurde.

"Unsere Hardware-Zukunft sieht ziemlich fantastisch aus. Ich bin unglaublich begeistert davon, welche Arbeit das Team mit verschiedenen Formfaktoren und verschiedenen Arten des Spiels leistet."

Welche Erwartungen habt ihr an einen Xbox-Handheld?