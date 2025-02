"Ich will nicht mehr versuchen, sie alle zur Xbox zu bringen" – Phil Spencer erklärt die aktuelle Strategie von Xbox

Xbox-Chef Phil Spencer hat sich dazu geäußert, warum das Unternehmen sich dafür entschieden hat, mehr Spiele auf der PlayStation 5 zu veröffentlichen.

Interessant ist diese Entscheidung im Zusammenhang mit einer Aussage von Spencer im Jahr 2023. Damals gab er an, dass Sony durch jeden Verkauf eines Xbox-First-Party-Titels im PlayStation Store einen Anteil von 30 Prozent erhalte. Dieses Geld werde dann dafür eingesetzt, Deals abzuschließen, durch die Spiele von Drittherstellern nicht oder erst später auf die Xbox kommen.

Was hat sich geändert?

Umgekehrt bedeutet das jedoch, dass Xbox immer noch einen Anteil von 70 Prozent am Verkauf erhält. Seiner Ansicht nach ist der Versuch, PS5-Besitzer zum Wechsel auf die Xbox zu bewegen, nicht mehr länger eine vernünftige Strategie.

"Es ist vielleicht nicht das, was ich damals sagen wollte, aber ja, ich würde gerne den gesamten Anteil an den Spielen einnehmen, die wir jetzt ausliefern", sagt er im Gespräch mit Xbox Era. "Natürlich verdienen wir mehr auf unserer eigenen Plattform, das ist einer der Gründe, warum es wichtig ist, in unsere eigene Plattform zu investieren."

"Aber es gibt Leute, die ihre Bibliotheken auf der PlayStation oder bei Nintendo haben, die den Controller besser finden oder einfach die Spiele mögen, die es dort gibt. Ich möchte mir das nicht anschauen und sagen: 'Nun, es gibt keine Möglichkeit, dass wir dort ein Geschäft aufbauen können, dass wir dort Fans für unsere Franchises finden.'"

Geld verdient man auch auf anderen Plattformen

"Ich will nicht mehr versuchen, sie alle zur Xbox zu bringen", erläutert. "Wir sind alle so sehr in unsere Spiele investiert, dass wir einfach mehr Leuten das Spielen ermöglichen wollen."

"Und ja, die 70 %, die wir mit Spielen auf anderen Plattformen verdienen, helfen uns dabei, ein großartiges Portfolio aufzubauen, wie wir bei der Developer Direct gezeigt haben, und ich hoffe, dass sich das auch im restlichen Jahr zeigen wird."

Die beste Plattform für Xbox-Spiele

Gleichzeitig ist er der Ansicht, dass die Xbox weiterhin die beste Plattform sei, um Xbox-Spiele zu spielen: "Ich möchte, dass die Leute unsere Xbox-Community, unsere Spiele und alles, was wir zu bieten haben, auf jedem Bildschirm erleben können, und natürlich ist nicht jeder Bildschirm gleich."

"Es gibt bestimmte Dinge, die wir auf den anderen geschlossenen Plattformen nicht tun können, die wir aber auf den offenen Plattformen tun können, etwa in der Cloud. Aber es sollten die Spiele sein, worauf wir uns konzentrieren. Die Strategie, die wir verfolgen, ermöglicht es uns, große Spiele zu machen und gleichzeitig unsere eigene Plattform zu unterstützen, von der Hardware bis zur Plattform und den Diensten, die wir haben, und das wird unser Ansatz sein."

"Und ich weiß, dass es nicht das ist, was alle anderen tun, aber ich glaube einfach, dass Spiele im Vordergrund stehen sollten", ergänzt Spencer. "Vielleicht liegt es daran, dass ich in dieser Branche aufgewachsen bin und Spiele entwickelt habe, aber ich glaube, dass die Spiele die Dinge sind, die ich in ihrer Stärke wachsen sehe, und das liegt daran, dass mehr Leute spielen können. Also ja, ich versuche einfach, offen und transparent mit den Leuten zu sein."