Ist Xbox Cloud Gaming auf Amazon Fire TV Sticks wirklich gut? So sehen die ersten Reaktionen aus

Nachdem Microsoft zuletzt seine Xbox-App und damit auch Cloud-Gaming auf ausgewählte Fire TV Sticks von Amazon brachte, fallen die Reaktionen bisher gemischt aus.

Nicht hundertprozentig überzeugt ist zum Beispiel Digital Foundry.

Xbox Cloud Gaming auf Fire TV Sticks überzeugt noch nicht durchgehend

Der Eingabe-Lag sei demnach zwar niedrig, doch das "Spielerlebnis ist einfach nicht gut genug", heißt es. "Dem Stream selbst fehlt es an Bitrate, was bedeutet, dass die Bildqualität relativ schlecht ist - vor allem, wenn er auf einen großen Bildschirm im Wohnzimmer gestreamt wird."

"Man braucht also keine Xbox, um Xbox zu spielen. Ja, das stimmt. Das Streaming-System funktioniert, aber es ist kein besonders gutes Erlebnis für Xbox-Spiele. Die einfache Lösung wäre, die Bitrate des Videos zu erhöhen und damit die Qualität zu verbessern. Stadia hat es getan, PlayStation Plus Cloud Streaming tut es, GeForce Now tut es. Es funktioniert und respektiert den jeweiligen Bildschirm auf eine Art und Weise, wie es Microsofts aktuelles Cloud-Streaming nicht tut."

An anderen Stellen, etwa auf Reddit, gibt es aber auch recht positive Meinungen

"Nach all den jüngsten Nachrichten über das Streaming auf den Fire TV Sticks dachte ich, warum nicht einen weiteren Versuch wagen?", schreibt ein User. "Ich habe mit dem Upgrade der Konsolen gewartet, bis ich einen neuen Fernseher hatte, was ich vor ein paar Monaten getan habe. Ich habe das Streaming vor einigen Jahren auf meinem Computer ausprobiert und fand, dass es aufgrund der Bildrate und der Verzögerung bei der Eingabe ein enttäuschendes Erlebnis war."

"Ich wollte Starfield ausprobieren, also habe ich endlich meinen Controller und mein Headset über Bluetooth mit meinem Fernseher verbunden, die Xbox-App aufgerufen und alles wurde erstaunlich schnell geladen und abgespielt. Ich bin wirklich schockiert, dass ich stundenlang gespielt habe, ohne dass die Bildrate stotterte oder Eingaben nicht erkannt wurden. Endlich erkenne ich wirklich den Wert des Ganzen."

Es sind zwei verschiedene Meinungen, die sich aber auch über andere Erfahrungsberichte hinweg erstrecken. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon Xbox Cloud Gaming (sowohl allgemein als auch über Fire TV Sticks) ausprobiert?