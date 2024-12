Xbox-Controller mit haptischem Feedback? Patent zeigt das Feature

Bisher gab es bereits Gerüchte um einen Xbox-Controller, der wie Sonys DualSense ein haptisches Feedback für mehr Immersion nutzt. Microsoft hat ein Patent eingereicht, das nun veröffentlicht wurde und eine Möglichkeit zeigt, einen Xbox-Controller mit einem ähnlichen Feature zu versehen. Am 19. Dezember wurde das im vergangenen Jahr eingereichte Patent veröffentlicht.

Patent zeigt haptisches Feedback für Xbox-Controller

Ob ihr nun lieber den DualSense oder den Xbox Wireless Controller in der Hand habt, sticht der Controller von Sony doch mit dieser einen Sache heraus. Die dynamisch adaptiven Trigger und das haptische Feedback sorgen für intensivere Spielerfahrungen und zeigten der Welt, dass ein Controller mehr kann als nur die reine Eingabe.

Microsoft scheint hier nachziehen zu wollen, denn das Patent zeigt ein eigenes Konzept für das haptische Feebback. Die Technologie soll den Spielern sogar einen flexibleren, aber gleichzeitig zielgerichteteren Einsatz der Funktion ermöglichen. Die Rumble-Motoren sollen nämlich nicht an einer festen Stelle verbaut sein, sondern sich im gesamten Controller bewegen können. In Echtzeit sollen Spieler zudem dazu in der Lage sein, Anpassungen am haptischen Feedback vorzunehmen und die Funktion ganz nach ihren Wünschen einzustellen.

Zudem wolle Microsoft das Problem angehen, dass die Technologie in Sonys Controllern zu teuer sei, zu viel wiegen würde und zu groß sei. Auch hier möchte Microsoft ansetzen und die Technologie kleiner, leichter und günstiger machen.

Im Patent heißt es hierzu: "Dadurch kann eine haptische Komponente, die weniger kostet, weniger Gewicht hat, weniger groß ist und weniger Energie verbraucht, eine ähnliche Leistung wie eine größere haptische Komponente erbringen oder die haptische Reaktion der größeren haptischen Komponente verbessern."

Was denkt ihr? Könnte dieses Patent die Technologie im DualSense sogar übertreffen? Leider wissen wir nicht, ob und wann Microsoft einen Controller mit eigenem haptischen Feedback produzieren wird. Interessant klingt es allemal und allzu unwahrscheinlich ist es sicher auch nicht. Für den Controller würde ich sogar meinen Valorant-Xbox-Elite-Controller aus der Hand legen - aber nur kurz!