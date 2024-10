Xbox Free Play Days mit 4 Games: Werdet zum Mafiosi oder Umzugshelfer

Auch an diesem Wochenende gibt es wieder die Free Play Days auf der Xbox und ihr habt die Gelegenheit, vier verschiedene Spiele auszuprobieren.

Unter anderem zählt dazu etwa 2Ks Action-Adventure Mafia 3.

Xbox Free Play Days: 4 Spiele gratis zocken

Ebenfalls mit dabei ist Bungies Destiny 2, das normalerweise aber sowieso Free-to-play ist. Hier könnt ihr aber auch die Erweiterungen Lightfall und The Witch Queen am Wochenende spielen.

Hier die Spiele der neuen Xbox Free Play Days im Überblick:

Conan Exiles

Destiny 2 (inklusive Lightfall, The Witch Queen)

Mafia 3: Definitive Edition

Moving Out 2

Mafia 3 lässt euch als Lincoln Clay spielen, der nach dem Krieg in Vietnam nach Hause zurückkehrt und seiner kriminellen Vergangenheit entfliehen möchte. Nachdem seine Ersatzfamilie jedoch von der italienischen Mafia ausgelöscht wird, gründet Lincoln eine neue Familie und schwört Rache.

Unterdessen könnt ihr euch etwa in Moving Out 2 in zahlreichen Levels als Umzugshelfer betätigten und dies auch zusammen mit Freunden tun. Conan Exiles ist wiederum ein Survival-Crafting-Game, in dem ihr in der Welt von Conan ums Überleben kämpft.

Um die Titel spielen zu können, benötigt ihr den Xbox Game Pass Core, den Xbox Game Pass Standard oder den Xbox Game Pass Ultimate. Spielbar sind die genannten Titel bis zum kommenden Montag, den 14. Oktober, um 8:59 Uhr.

Um darauf zuzugreifen, müsst ihr im Store auf der Xbox die Produktseite des jeweiligen Spiels ansteuern. Dort solltet ihr dann den Button zum Installieren sehen. Ladet nun noch das Spiel herunter und ihr könnt am Wochenende fleißig spielen!