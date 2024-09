10 kostenlose Spiele auf der Xbox: Diese Games kannst du am Wochenende gratis spielen

Am Wochenende schon was vor? Jetzt vielleicht schon, denn in den kommenden Tagen könnt ihr auf der Xbox gleich zehn Spiele kostenlos spielen.

Dabei handelt es sich um Titel von 505 Games, darunter etwa Ghostrunner 2.

Eine bunte Auswahl

Ghostrunner 2 ist ein Ego-Slasher, der euch in eine postapokalyptische Zukunft führt. Als Cyber-Ninja bewegt ihr euch hier schnell durch die Levels, erledigt Feinde und bestreitet epische Bosskämpfe.

Abseits dessen sind noch diese Titel am Wochenende kostenlos spielbar:

Assetto Corsa Competizione

Bloodstained: Ritual of the Night

Control

Crime Boss: Rockay City

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Ghostrunner 2

Miasma Chronicles

Portal Knights

Stray Blade

Terraria

Um die Titel gratis spielen zu können, benötigt ihr ein Abonnement des Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Standard oder Xbox Game Pass Ultimate.

Das gilt zumindest für den Großteil der Titel. Ghostrunner 2 ist auch ohne Abo spielbar, aber nur drei Stunden lang. Auch Control ist für alle ohne Abo zugänglich. Alles in allem läuft der Testzeitraum bis zum Montag, den 23. September 2024, um 8:59 Uhr.

Obendrein sind alle Spiele derzeit auch noch im Preis reduziert. Wenn euch was beim Anspielen gefällt, könnt ihr anschließend direkt günstiger zuschlagen und es euch dauerhaft sichern.

Um die Spiele der Xbox Free Play Days spielen zu können, geht ihr wie folgt vor:

Sucht nach dem jeweiligen Spiel im Xbox Store. Sucht nach dem Button, um das Spiel zu installieren. Wartet, bis der Download abgeschlossen ist, und schon könnt ihr loslegen.

Werdet ihr eines dieser Spiele ausprobieren? Und wenn ja, welches wird es sein?