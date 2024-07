Xbox Game Pass: Diese Spiele kommen in den nächsten Tagen neu hinzu

In den kommenden Tagen erwarten euch im Xbox Game Pass einige neue Spiele.

Welche das sind, hat Microsoft am Nachmittag im Detail bestätigt.

Flintlock und Kunitsu-Gami im Game Pass

Bereits verfügbar sind demnach die beiden Spiele Magical Delicacy (Cloud, Konsole, PC) sowie Flock (Cloud, Konsole, PC).

Am 18. Juli 2024 kommt dann das Action-RPG Flintlock: The Siege of Dawn (Cloud, PC, Xbox Series X/S) von den Machern von Ashen hinzu.

Am selben Tag wird außerdem noch Dungeons of Hinterberg (Cloud, PC, Xbox Series X/S) in die Game-Pass-Bibliothek aufgenommen.

Und am 19. Juli 2024 folgt schließlich noch Capcoms Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Cloud, Konsole, PC).

Am 31. Juli 2024 verlassen wiederum diese drei Titel die Game-Pass-Bibliothek: