Xbox Game Pass: Eure letzte Chance auf Remnant und Rollerdrome

Der Xbox Game Pass ist manchmal Fluch und Segen zugleich. Jeden Monat könnt ihr neue Spiele im Abo zocken, dafür werden allerdings auch regelmäßig Spiele aus der Abo-Bibliothek herausgeworfen. Ende November müssen Mitglieder des Game Passes diesen acht Spielen Lebewohl sagen.

Acht Spiele verlassen den Game Pass

Wie Gamerant berichtet, hat Microsoft die nächste Welle an Spielen bestätigt, die den Abo-Dienst am 30. November verlassen müssen. Age of Empires 2: Definitive Edition, Spyro Reignited Trilogy und Goat Simulator Remastered sind gerade erst in den Pass gekommen und dürften daher auch eine Weile sicher verfügbar sein. Schlecht sieht es allerdings für Remnant: From the Ashes, Rollerdrome und sechs weitere Spiele aus.

Das sind alle Titel, die ihr nur noch bis Ende November im Game Pass findet:

While the Iron's Hot

Spirit of the North Enhanced Edition

Soccer Story

Rollerdrome

Conan Exiles

Coral Island

The Walking Dead: The Final Season

Remnant: From the Ashes

Das handwerkliche Rätselabenteuer While the Iron's Hot erschien erst letztes Jahr und wurde von Spielern sehr positiv aufgenommen. "Errichte ein Schmiededorf auf einer Handwerkerinsel neu! Schlüpfe in die Stiefel eines erfahrenen Schmieds und erlebe ein handwerkliches Abenteuer voller Geheimnisse und Charme. Erforsche das Land Ellian und meistere Herausforderungen mit Hammer, Amboss und Verstand", heißt es auf Steam.

Auch Spirit of the North, das Indie-Abenteuer, bei dem ihr einen Fuchs durch die wunderschönen Landschaften Islands führt, ist durchaus beliebt. Beim Fußball-Rollenspiel Soccer Story müsst ihr die Welt vor dem Untergang retten! Na ja, wenn ihr Weltuntergang als Welt ohne Fußball definiert, denn der beliebte Sport ist komplett verboten worden. Zum Glück seid ihr da, um den Ball wieder ins Rollen zu bringen.

Das BAFTA-nominierte Rollerdrome verbindet Scater-Action und Arena-Shooter in einem Game. Mit exzellenten Bewertungen bietet Rollerdrome "rasante, instinktive Kämpfe mit flüssigen Bewegungen und trickreichen Mechanismen". Der Titel spielt im Jahr 2030, wo Rollerdrome eine Art Blutsport ist, der die Öffentlichkeit von den eigentlichen Absichten der Unternehmen ablenken soll.

Mit Conan Exiles verschwindet das Online-Multiplayer-Survival-Spiel von Funcom, das im Land von Conan dem Barbaren spielt, aus der langen Game-Pass-Liste. Auch das schöne Coral Island, das euch eine entspannte Farmsimulation unter Wasser bietet, verabschiedet sich in wenigen Tagen.

Zu guter Letzt verlässt auch Remnant: From the Ashes seinen Posten im Pass. Das Action-Rollenspiel erschien 2019 und bietet Spielern ein Soulslike-ähnliches Erlebnis mit epischen Bossen und einer düsteren Fantasy-Welt.