Der Xbox Game Pass bringt hochkarätige Neuzugänge in den nächsten Tagen, unter anderem Frostpunk 2

Microsoft veröffentlicht einige hochkarätige Spiele in den kommenden Tagen im Xbox Game Pass.

Unter anderem zählt dazu der separat bereits bestätigte Helden-Shooter Overwatch 2, für den ihr zusätzlich exklusive Vorteile erhaltet.

Demnächst neu im Game Pass

Weiter geht es dann am 19. September 2024 mit dem rundenbasierten Strategiespiel Wargroove 2 (Cloud, Konsole und PC), am 20. September 2024 könnt ihr in Frostpunk 2 (PC) eure Überlebensfähigkeit auf die Probe stellen.

Historisch wird es wiederum am 24. September 2024 mit Ara: History Untold (PC), wo ihr ähnlich wie in Civilization eure Zivilisation durch die Geschichte führt.

Bedenkt, dass ihr aufgrund der jüngsten Game-Pass-Änderungen den Game Pass Ultimate oder PC Game Pass benötigt, um diese Neuveröffentlichungen spielen zu können. Mit dem Game Pass Standard habt ihr keinen Zugriff darauf.

Unterdessen verlassen am 30. September 2024 folgende Spiele die Game-Pass-Bibliothek: