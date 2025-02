Xbox Game Pass: Microsoft bestätigt einige richtig gute neue Spiele, darunter F1 24 und Warhammer 40k: Rogue Trader

Microsoft hat am Nachmittag die nächsten neuen Spiele für den Xbox Game Pass bestätigt.

Dazu zählt unter anderem auch Obsidians neues Rollenspiel Avowed, das ab heute im Game Pass für euch verfügbar ist.

Wer Rennspiele mag, kann sich indes auf Electronic Arts' und Codemasters' F1 24 freuen, während Rollenspiel-Fans auch noch Warhammer 40.000: Rogue Trader zu ihrer Liste hinzufügen können.

Hier die aktuellen Neuzugänge im Überblick:

18. Februar 2025: Avowed (Cloud, PC, Xbox Series X/S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

20. Februar 2025: EA Sports F1 24 (Cloud, Konsole, PC) EA Play – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

20. Februar 2025: Warhammer 40.000: Rogue Trader (Cloud, PC, Xbox Series X/S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

25. Februar 2025: Watch Dogs: Legion (Cloud, Konsole, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Mehrere neue Perks

Darüber hinaus bekommt ihr in diesem Monat noch mehrere neue Perks mit dem Game Pass, alle davon sind bereits verfügbar. Unter anderem sind das ein EA Play Supercharge Pack für Madden NFL 25 und ein einmonatiger Marketplace Pass für Minecraft.

Ebenso gibt’s ein MH Now Bundle für Monster Hunter Now und ein MVP Pack 5 für MultiVersus, während die Naruto 4-Movie Collection leider nur Usern in den USA vorbehalten bleibt.

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Natürlich gibt es auch wieder einige Titel, die in Kürze den Game Pass verlassen, genauer gesagt am 28. Februar.

Bis dahin könnt ihr noch 20 Prozent sparen, wenn ihr sie dauerhaft kaufen möchtet. Das gilt für folgende Spiele: