Xbox Game Pass im November: Flight Simulator 2024, Stalker 2 und mehr

Microsoft gibt die neuen Titel für den Xbox Game Pass bekannt. Diese sechs Spiele kommen noch im November ins Abo und sind im Game Pass für Konsole, PC und sogar per Cloud Gaming verfügbar. Unter den Titeln befinden sich unter anderem der neue Microsoft Flight Simulator 2024 und Stalker 2: Heart of Chernobyl.

Alle neuen Game-Pass-Titel im November

Innerhalb der nächsten zwei Wochen gibt es mehrere neue und hochkarätige Neuzugänge für den Xbox Game Pass. Über diese sechs Titel dürft ihr euch in den nächsten Tagen freuen:

Microsoft Flight Simulator 2024: Ab heute, dem 19. November, könnt ihr den neuen Flugsimulator im Game Pass Ultimate und PC Game Pass zocken. Schöner, weiter, höher und mit noch mehr Details zu entdecken, landet dieses Spiel im Game Pass.

Stalker 2 Heart of Chornobyl: Am 20. November könnt ihr im Game Pass Ultimate und im PC Game Pass Stalker 2 finden. Das gruselige Abenteuer wirft euch mitten in eine postapokalyptische Welt, in der ihr schießen, erkunden und überleben müsst.

Little Kitty, Big City: Ein angenehmes Spiel, bei dem ihr eure Nachbarschaft als Katze erkundet, könnt ihr euch ab dem 20. November zu Gemüte führen.

PlateUp!: Dieses Koop-Management-Game könnt ihr ebenfalls ab dem 20. November zocken und verrückte Kulinarik erleben.

Aliens Dark Descent: Weiter geht's mit diesem unheimlichen Stück Echtzeitstrategie. Am 27. November könnt ihr Pläne schmieden und eure Strategien in die Tat umsetzen, wenn ihr Aliens: Dark Descent auf PC oder Konsole zockt.

Einige Spiele kommen, andere gehen. Insgesamt acht Titel verlassen den Abo-Dienst am 30. November. Für Conan Exiles, Coral Island, Hello Neighbor 2, Remnant: From the Ashes, Rollerdrome, Soccer Story, Spirit of the North Remastered, The Walking Dead: The Final Season und While the Iron's Hot bleiben euch nur noch wenige Tage.

Sind für euch Titel dabei, die ihr unbedingt zocken wollt?