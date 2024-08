Xbox Game Pass: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy kommt noch diese Woche

Die ersten neuen Spiele für den Xbox Game Pass im August stehen fest.

Zu ihnen zählt unter anderem bereits das kürzlich bestätigte Mafia: Definitive Edition, ebenso ist seit kurzem Call of Duty: Modern Warfare 3 verfügbar.

Der Game Pass im August

Am morgigen 7. August 2024 geht es wiederum mit Creatures of Ava (Cloud, PC und Xbox Series X/S) weiter. In dem Action-Adventure müsst ihr Kreaturen zähmen und ihnen helfen.

Einen Tag später, am 8. August 2024, folgt die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Cloud, Konsole und PC) mit den drei Titeln Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot 3: Warped.

Die bereits erwähnte Definitive Edition von Mafia (Cloud, Konsole und PC) ist dann wiederum ab dem 13. August 2023 verfügbar.

Diese Spiele verlassen wiederum am 15. August 2024 den Game Pass: