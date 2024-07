Xbox Game Pass: Kommt bald noch Werbung dazu? Das erwarten Analysten

Nachdem Microsoft in der vergangenen Woche eine Preiserhöhung für den Game Pass sowie einige Änderungen angekündigt, zeigen sich Analysten nicht überrascht davon.

Dieser Schritt sei "unvermeidlich" gewesen und wahrscheinlich werden noch weitere Anpassungen folgen.

Wie entwickelt sich der Xbox Game Pass in Zukunft?

George Jijiashvili von Omdia denkt zum Beispiel, dass Microsoft damit den "durchschnittlichen Umsatz pro User" ankurbeln möchte, erst recht in Anbetracht dessen, dass Call of Duty bald in den Xbox Game Pass kommt (via IGN).

Ebenfalls klar sei, was Microsoft damit bezwecke, die Day-One-Release aus den niedrigeren Stufen zu entfernen: Man möchte mehr User dazu bringen, den Game Pass Ultimate zu abonnieren.

Ampere Analysis geht davon aus, dass bereits 75 Prozent der aktuellen Abonnentinnen und Abonnenten den Game Pass Ultimate haben. Blieben noch 25 Prozent, die es davon zu überzeugen gilt.

Joost Van Dreunen von Parsec Gaming rechnet wiederum damit, dass in Zukunft noch eine neue, günstigere Game-Pass-Stufe mit Werbung hinzukommen wird.

"Es wird ungefähr drei Phasen geben", sagt er. "Zunächst erwarte ich, dass die Anzeigen als Werbebanner in den Xbox- und Game Pass-Menüs erscheinen. Da es sich um einen Test handelt, wird es langsam beginnen."

"Sobald Microsoft diese Funktion jedoch in den nächsten Jahren weiterentwickelt hat, rechne ich in einer zweiten Phase mit interstitieller Werbung (z. B. in Ladebildschirmen). Schließlich, und unter der Annahme, dass dies für sein Ökosystem gut funktioniert, wird Microsoft wahrscheinlich eine Akquisition im Ad-Tech-Bereich tätigen, um die Fähigkeit zu erwerben, sowohl programmatische Anzeigen als auch ein zentralisiertes Inventar unter Verwendung bestehender Metriken und Tools der Werbebranche zu erleichtern. Diese letzte Komponente ist offensichtlich die am weitesten entfernte."

Wie immer gilt natürlich, dass Analysten nicht unbedingt recht behalten müssen. Wie seht ihr das? Wärt ihr überrascht, wenn Microsoft irgendwann eine mit Werbung finanzierte Game-Pass-Stufe einführt oder rechnet ihr damit?