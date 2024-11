Xbox Game Pass Ultimate lässt euch einige eurer Spiele im Cloud-Gaming streamen

Microsoft hat ein lang erwartetes Feature eingeführt: Xbox Game Pass Ultimate bietet ab sofort die Möglichkeit, "ausgewählte" eigene Spiele per Cloud-Streaming zu spielen. Bereits 2019 angekündigt, verzögerte sich die Einführung mehrfach aufgrund technischer Herausforderungen. Nun können Spieler ihre Lieblingsspiele in der Cloud genießen, ohne sie herunterladen zu müssen.

50 Spiele im Cloud-Streaming-Angebot

Zum Start umfasst die Cloud-fähige Bibliothek 50 Titel, darunter Blockbuster wie Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Star Wars Outlaws, Call of Duty: Modern Warfare II (2022) und Hogwarts Legacy. Auch Indie-Highlights wie Hades, Phasmophobia, Dredge und The Plucky Squire sind vertreten. Zusätzlich finden sich Fan-Favoriten wie The Witcher 3: Wild Hunt, Metro Exodus, Final Fantasy XIV Online und Assassin’s Creed Mirage in der Liste. Microsoft plant, die Liste kompatibler Spiele kontinuierlich zu erweitern und hat angekündigt, regelmäßig Updates zu veröffentlichen. Dies soll sicherstellen, dass noch mehr Spiele in Zukunft für das Streaming verfügbar sind, um den Spielern eine vielfältigere Auswahl zu bieten.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Eingeschränkte Geräteunterstützung

Aktuell ist die Nutzung auf TVs, Browsern und unterstützten Geräten wie Smartphones, Tablets oder Meta Quest Headsets beschränkt. Ab 2025 sollen jedoch auch Xbox-Konsolen und die Xbox-App auf Windows unterstützt werden, was die Zugänglichkeit deutlich erhöhen dürfte. Wie ihr das Cloud-Gaming von Xbox Game Pass Ultimate nutzen könnt, findet ihr hier . Interessanterweise fällt der Start der neuen Funktion mit der Erweiterung von Sonys Cloud-Gaming-Optionen zusammen, wodurch der Wettbewerb zwischen den Plattformen weiter angeheizt wird. Beide Unternehmen arbeiten daran, ihre Marktposition im wachsenden Cloud-Gaming-Sektor zu stärken.

Das neue Feature von Microsoft ist ein wichtiger Schritt in Richtung flexibles Gaming und bietet Spielern mehr Freiheit, ihre Spiele zu genießen. Trotz der noch begrenzten Spieleauswahl zeigt die Einführung Potenzial. Mit der geplanten Erweiterung der Bibliothek und der Unterstützung zusätzlicher Geräte könnte Microsoft sich beim Cloud-Gaming-Erlebnis einen klaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen. Fans dürfen gespannt sein, wie sich dieser Service in den kommenden Monaten entwickeln wird.