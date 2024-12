Xbox Game Pass: Zwei weitere Überraschungstitel für Dezember bestätigt

Microsoft hat überraschend zwei weitere Titel für den Xbox Game Pass im Dezember 2024 angekündigt.

Zuletzt hatte das Unternehmen bereits einen Schwung neuer Spiele für diesen Monat bestätigt.

Zweitere Spiele für Game Pass-User im Dezember

Dabei handelt es sich unter anderem um das rundenbasierte Roguelite-Tabletop-Rollenspiel For the King 2. Das Spiel ist seit etwa mehr als einem Jahr für PC erhältlich, am 12. Dezember 2024 kommt es für Konsolen und direkt zum Konsolen-Launch in den Game Pass Ultimate.

"Kämpfe allein oder in einer Gruppe aus vier Spielern gegen die tyrannische Königin von Fahrul in der Fortsetzung von For The King, dem beliebten rundenbasierten Roguelite-Tabletop-Rollenspiel", heißt es. "Kannst du das schreckliche Geheimnis der einst bei allen beliebten Königin lüften?"

Ebenfalls am 12. Dezember 2024 kommt auch Hunt: Showdown 1896 in den Game Pass Ultimate. Die technisch verbesserte Version von Cryteks PvPvE-Shooter wurde vor einigen Monaten veröffentlicht.

"Mache Jagd auf die Verdorbenen in längst vergessenen Sümpfen. Setze dich gegen ein zeitloses Übel zur Wehr und tritt in diesem spannenden, taktischen PvPvE-Ego-Shooter allein oder in der Gruppe gegen wahnsinnige Monster und andere erbitterte Jäger an. Hier gibt es keine Helden. Du musst alles aufs Spiel setzen, denn Hunt wird dich verschlingen. Kopfgeldjagd: Schnapp dir das Kopfgeld und töte alle, die dir einen Strich durch die Rechnung machen wollen – sie werden alles daran setzen. Tritt gegen rivalisierende Jäger an, spüre Bosse auf, schicke sie in die Hölle, hol dir deine Belohnung und kämpf dir den Weg frei. Wenn andere dich nur aufhalten, dann zieh allein los. Wenn du dich in der Gruppe sicherer fühlst, dann zieh mit zwei Teammitgliedern in die Schlacht."

Somit sieht es bei den Neuzugängen im Dezember 2024 und Anfang 2025 wie folgt aus: