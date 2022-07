Xbox Games with Gold: Im Oktober ist Schluss mit neuen Xbox-360-Spielen

Ab Oktober bietet Xbox Games with Gold keine Xbox-360-Spiele mehr an. Das geht aus einer E-Mail hervor, die Microsoft an seine Abonnenten verschickt hat.

Pool an 360-Titeln langsam ausgeschöpft

Auch der General Manager von Stardock, Brad Sams, hat eine solche Mail erhalten. Darin steht: "Ab dem 1. Oktober 2022 werden die monatlichen Spiele, die Xbox Game Pass Ultimate- und Xbox Live Gold-Mitglieder über Games with Gold erhalten, keine Xbox 360-Titel mehr enthalten".

"Wir haben die Grenze unserer Möglichkeiten erreicht, Xbox 360 Spiele in den Katalog aufzunehmen; Games with Gold wird jedoch weiterhin jeden Monat Xbox One Titel und exklusive Einsparungen enthalten. Dies hat keine Auswirkungen auf Xbox 360-Spiele, die Sie vor Oktober 2022 heruntergeladen haben", heißt es.

"Alle Xbox 360-Titel, die Sie vor diesem Zeitpunkt über Games with Gold einlösen, können Sie auf Ihrem Xbox-Konto behalten, unabhängig davon, ob Sie Ihr Abonnement fortsetzen." Diesen Monat gibt es bei Xbox Games with Gold Beasts of Maravilla Island und Relicta gratis sowie die Xbox-360-Spiele Thrillville: Off the Rails und Torchlight.

"Wir suchen immer nach Möglichkeiten, das Xbox-Erlebnis auf der Grundlage des Engagements der Community, des Feedbacks und der sich ändernden Prioritäten des Unternehmens weiterzuentwickeln", sagt ein Microsoft-Sprecher gegenüber VGC.

"Wir sind an die Grenzen unserer Möglichkeiten gestoßen, neue Spiele aus der Vergangenheit in den Katalog aufzunehmen, was auf lizenzrechtliche und technische Beschränkungen zurückzuführen ist. Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, Xbox-One-Titel über das Games with Gold-Programm anzubieten."