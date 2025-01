Xbox mit PS5-Controller zocken? Hersteller bietet DualSense-Design für die Xbox

Ein Hersteller macht das Unmögliche möglich. Hyperkin hat sich das Design der DualSense-Controller ganz genau angeschaut und bietet Xbox-Spielern jetzt Controller an, die den weißen PS5-Controllern von Sony gefährlich ähnlich sehen. Auf der diesjährigen CES wurden die schlanken Xbox-Gamepads mit einem symmetrischen Stick-Layout für Xbox One, Xbox Series und PC vorgestellt.

Dieser Controller ist kein Aprilscherz

Der Controller, der wie das Baby der beiden offiziellen PS5- und Xbox-Series-Controller aussieht, trägt den Namen "Competitor". Wunderbar Wireless ist er allerdings nicht, der Xbox-Controller im PS5-Stil könnt ihr nur kabelgebunden verwenden. Dafür besitzt er ein D-Pad im Stil der aktuellen Sony-Konsole, ein symmetrisches Stick-Layout, Hall-Effekt-Joysticks und -Trigger und die wichtige Xbox-Taste in der Mitte des Controllers sowie auf der Vorderseite.

Auch einen offiziellen Trailer für dieses wilde Produkt gibt es. In der Videobeschreibung heißt es: "Wenn ihr den DualSense-Controller der PS5 bevorzugt, aber etwas auf der Xbox oder dem PC spielen wollt, dann ist dies wahrscheinlich der richtige Controller für euch."

Wer sich bereits durch seine Konsole an das Layout und die Optik der DualSense-Controller gewöhnt hat und dieses Gefühl auch an der Xbox oder dem PC haben möchte, ist hier an der richtigen Adresse. Vielleicht bevorzugt ihr auch einfach das symmetrische Design des DualSense oder findet den Controller einfach schicker.

Zum Thema Preis oder Veröffentlichungsdatum gibt es derzeit noch keine Details. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Xbox und Hyperkin zusammenarbeiten. Bereits für den neuen Duke-Controller oder die Wiederbelebung des Controller S Gamepads arbeiteten beide Unternehmen zusammen und ermöglichten es Spielern, alte Gamepad-Designs an neuen Konsolen zu nutzen.

