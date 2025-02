Xbox-Studio-Chef erklärt seine Meinung zur Multiplattformstrategie: Es sei eine Win-win-Situation für Spieler und Entwickler

Xbox Game Studios-Chef, Craig Duncan, sieht nur Vorteile bei der Multiplattformstrategie. Der Ansatz sei "gut für Spieler und Entwickler". Man könnte es als Gewinn für alle Beteiligten bezeichnen, wenn es nach Duncan geht.

So haben alles etwas von den Spielen

Im offiziellen Xbox-Podcast wurde Duncan gefragt, was denn nun die Community seiner Meinung nach von Microsofts Multiplattformansatz hat. Immerhin wurden mehrere ehemalige Xbox-Exklusivtitel im vergangenen Jahr auf die Nintendo Switch oder die PlayStation 5 gebracht. Darunter auch Sea of Thieves, das jetzt auch PlayStation-Besitzern zur Verfügung steht.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Für Duncan gibt es bei diesem Szenario niemanden, der verliert. Es ist quasi eine Win-win-Situation. "Ja, ich denke, dass es gut für die Spieler ist, ich denke auch, dass es gut für unsere Studios ist", sagt er. "Unsere Studios machen großartige Spiele, und wir wollen diesen Spielen die Chance geben, ein möglichst breites Publikum zu erreichen."

Ich denke einfach, dass es gut für die Spieler ist, dass unsere Spiele mehr Orte erreichen. Jeder, der ein Spiel entwickelt, möchte, dass es so viele Spieler wie möglich erreicht, daher finde ich es toll, dass wir diese Möglichkeit bieten können."

Weitere Titel, die von der Xbox auf andere Konsolen gewandert sind, waren neben Sea of Thieves zuletzt Pentiment, Hi-Fi Rush und Grounded. Und auch zukünftige Spiele sollen direkt auf möglichst vielen Plattformen verfügbar sein.

So wurde Doom: The Dark Ages etwa für Xbox Series und PC, aber auch für PlayStation 5 bestätigt und Indiana Jones und der Große Kreis wird den PlayStation-Spielern nicht lange vorenthalten. Im Frühjahr erscheint eine Version des Spiels für die PS5. Forza Horizon 5 kommt ebenfalls im Frühjahr auf die aktuelle PlayStation-Konsole. Age of Mythology: Retold und Age of Empires II: Definitive Edition sollen später in diesem Jahr folgen.

Wie Phil Spencer, Microsofts Gaming-Chef, Mitte Februar erklärte, werden immer mehr Spiele auf der PS5 erscheinen. Man wolle die Spieler nicht von der PlayStation auf die Xbox zwingen und Geld könne das Unternehmen auch auf anderen Plattformen verdienen.