Die Xbox Series S wird nicht zurückgelassen: Es wird keine exklusiven Spiele für die Series X geben, sagt Xbox-Chef Phil Spencer - Kompatibilität ist weiter ein Muss

Wer aktuell ein Spiel für die Xbox Series X veröffentlichen möchte, muss auch die Xbox Series S unterstützen. Und das soll auch so bleiben.

Laut Xbox-Chef Phil Spencer gibt es keine Pläne, diese Voraussetzung aufzugeben, was zu Series X-exklusiven Spielen führen könnte.

Die Xbox Series S wird weiter unterstützt

Einige Entwicklerstudios hatten bereits argumentiert, dass die Series S das Potenzial von Current-Gen-Spielen einschränke. Tatsächlich gab es etwa bei Baldur's Gate 3 Probleme, weswegen Microsoft den Larian Studios erlaubte, die Series S-Version erst einmal ohne Splitscreen-Koop-Modus zu veröffentlichen.

Anfang des Monats hatte wiederum der Game Director von Black Myth: Wukong angegeben, dass die Series S dafür verantwortlich sei, dass das Spiel bisher noch nicht für die Xbox veröffentlicht wurde.

Im Gespräch mit Destin Legarie betont Xbox-Chef Spencer hingegen, dass es für Studios von Vorteil sein könnte, wenn sie auch für die Series S entwickeln. Erst recht, wenn man viele Plattformen im Blick habe, etwa Handhelds.

"In gewisser Weise sehe ich das im Moment genau andersherum", sagt er. "Mit dem Aufkommen von Handheld-PCs und der Einführung der Switch 2 entwickeln wir als Entwickler für mehr Gerätespezifikationen, von Geräten mit geringerer Leistung - weil sie mit Akkus laufen - bis hin zu Geräten, die an die Steckdose angeschlossen werden. Ich glaube, dass wir einen echten Vorteil haben, weil wir schon seit einiger Zeit auf die Series S ausgerichtet sind, weswegen unsere Spiele entsprechend entwickelt wurden und für viele verschiedene Geräte geeignet sind."

"Wenn wir uns also so etwas wie ein Steam Deck, das ROG Ally oder etwas anderes ansehen, haben wir diese Series S-Version der Spiele, die mehr auf die Gerätespezifikationen vieler solche Geräte zugeschnitten sind, die offen gesagt gerade eingeführt werden, und ich denke, das hilft uns."

Xbox selbst arbeitet ebenfalls an einem Handheld, bis zu dessen Veröffentlichung es aber wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern wird. Im neuen Interview sagt Spencer dazu: "Offen gesagt: Die Skalierbarkeit der heutigen Engines erlaubt es, sie von Raytracing-fähigen, mehrere tausend Dollar teuren Grafikkarten auf Desktop-PCs bis hin zu einem batteriebetriebenen Handheld-Gerät zu skalieren, daher war die Series S für mich in unserem Portfolio hilfreich."

"Ich spiele gerade Indiana Jones auf der Series S und es sieht großartig aus. Sie ist definitiv in der Lage, Spiele der aktuellen Generation auf großartige Art und Weise wiederzugeben, aber die meisten Spiele, die es geben wird, werden diese verschiedenen Geräte unterstützen, und die Spezifikationen der Series S passen ziemlich gut zu den Geräten, die wir jetzt auf dem Markt sehen. Ich denke also, dass dieser Mix aus Leistung und Performance, den wir in der Series S sehen, ein wichtiger Designpunkt für die Teams ist."