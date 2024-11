Xbox testet neuen KI-Chatbot für besseren Spielersupport

Xbox testet aktuell einen neuen KI-gestützten Support-Chatbot namens Support Virtual Agent, der den Kundenservice für Spieler verbessern soll. Der Chatbot wurde speziell entwickelt, um Xbox-Spielern dabei zu helfen, Probleme mit ihrer Konsole und Spielen schneller und effizienter zu lösen. Momentan steht der Chatbot nur Xbox Insidern mit Wohnsitz in den USA zur Verfügung, jedoch ist eine breitere Veröffentlichung für die Zukunft geplant.

Flexibler Chatbot mit menschlicher Backup-Option

Der Chatbot hat direkten Zugriff auf Informationen von support.xbox.com und ist in der Lage, häufig gestellte Fragen zu Konsolen- und Spieleproblemen zu beantworten. Spieler können den Support Virtual Agent entweder per Text- oder Sprachbefehl aktivieren, was eine flexible und benutzerfreundliche Nutzung ermöglichen soll. Sollte der Chatbot jedoch nicht in der Lage sein, eine Lösung für das Problem zu finden, können Spieler während der regulären Support-Zeiten jederzeit zu einem echten Mitarbeiter weitergeleitet werden. Dies stellt sicher, dass auch komplexe Anliegen bearbeitet werden und Spieler nicht ohne Hilfe bleiben.

Interessierte Spieler, die den Chatbot bereits jetzt ausprobieren möchten, können sich über das Xbox Insider Hub anmelden, welches für Konsole und PC verfügbar ist. Dieses Programm bietet Fans die Möglichkeit, an neuen Funktionen und Updates mitzuwirken und Feedback zu geben, bevor diese für die breite Öffentlichkeit veröffentlicht werden.

Neue KI-Technologien für besseres Spielerlebnisse

Zusätzlich zu diesem Projekt hat Microsoft eine mehrjährige Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen Inworld geschlossen, um skalierbare KI-Dialog- und Narrative-Tools zu entwickeln. Inworld erregte letztes Jahr Aufmerksamkeit, als seine generative KI-Plattform in einer Mod für GTA 5 zum Einsatz kam, welcher es Spielern ermöglichte, mit NPCs in Echtzeit zu interagieren. Dies zeigt, wie groß das Potenzial von KI für die Gaming-Branche ist und was zukünftig möglich sein könnte.

Der neue KI-Chatbot von Xbox könnte den Support-Prozess für Spieler beschleunigen und verbessern. Durch das Insider-Programm haben Spieler die Gelegenheit, frühzeitig an dieser Innovation mitzuwirken und wertvolles Feedback zu geben, das die zukünftige Entwicklung beeinflussen kann.