Xbox unterstützt die Switch 2 mit Spielen - Für Spencer ist die Multiplattform-Strategie allerdings kein Grund sich keine Xbox zu holen

Am 16. Januar 2025 kündigte Nintendo die Switch 2 an. Bisher sind kaum Details bekannt. Hardware und Launch-Titel sowie Veröffentlichungsdatum und Preis bleiben weiterhin unbekannt. Nur das Design und einige neue Funktionen, wie die magnetischen Joy-Cons enthüllte das Unternehmen in ihrem Trailer. Immerhin teaserte Nintendo hier auch ein neues Mario Kart an - bestätigt ist das jedoch nicht. Abgesehen von den First-Party-Spielen dürfen wir auf der Nintendo Switch 2 auch Titel von Xbox erwarten.

Neues Futter für die Gerüchteküche

Phil Spencer, Microsofts Gaming-CEO, hat bereits sein Lob für die neue Konsole von Nintendo ausgesprochen und dem Präsidenten des japanischen Unternehmens gratuliert. "Ich habe Nintendos Präsident gratuliert", sagt er in einem neuen Interview mit Gamertag Radio, das am Freitag veröffentlicht wurde.

"Ich habe E-Mails mit Furukawa-san, dem CEO von Nintendo, ausgetauscht. Ich habe ihm gratuliert und gesagt, dass meine alten Augen den größeren Bildschirm zu schätzen wissen. Nintendo, ihre Innovation und ihre Bedeutung in dieser Branche... Ich applaudiere einfach immer den Schritten, die sie machen. Sie haben ein kleines Flash-Video gemacht, und ich weiß, dass wir mit der Zeit mehr Details erfahren werden. Ich freue mich wirklich darauf, sie mit den Spielen, die wir haben, zu unterstützen, und ich denke einfach, dass sie ein wirklich wichtiger Teil dieser Branche sind."

Abschließend sagt Spencer: "Es ist für jeden schwer, bei dem, was derzeit in der Öffentlichkeit steht, den Überblick zu behalten, aber wer würde jemals gegen den Erfolg dieses Teams wetten? Sie sind einfach meisterhaft in dem, was sie tun, Switch ist ein riesiger Erfolg, und ich denke, Switch 2 wird das auch sein."

Zwischen den vielen Gerüchten rund um die Switch 2 kursieren auch einige Behauptungen, dass Xbox-Titel, wie Diablo 4, Halo: The Master Chief Collection, Doom: The Dark Ages, Senua's Saga: Hellblade 2 und Microsoft Flight Simulator auf die neue Switch bringen wird.

Die Zukunft der Xbox

Im selben Interview sprach Spencer darüber, dass Microsoft die Spieler zwar auf jeder Konsole und jedem Bildschirm abholen will, die Xbox dennoch für viele die erste Wahl bleibt. "Ich möchte, dass die Leute sich für eine Hardware entscheiden, die auf den Fähigkeiten dieser Hardware basiert und wie diese in die Entscheidungen passt, die sie darüber treffen wollen, wo sie spielen wollen, und wir möchten, dass unsere Hardware auf der Grundlage der Hardwarefähigkeiten, die wir haben, gewinnt", sagt er.

"Ich möchte eine Plattform aufbauen, die diesen Entwicklern dient, den Entwicklern, die versuchen, die Menschen auf jedem Bildschirm zu treffen", so Spencer. "Lasst uns innovative Hardware bauen, mit der die Leute spielen wollen, sei es in ihren Händen, auf dem Fernseher oder auch an anderen Orten", sagt er. Aktuell untersuche das Team gerade, welche Rolle die Xbox auf Handheld-PCs spielen könnte. "Was bedeutet Xbox für diese Plattformen? Ich glaube nicht, dass wir das schon perfekt abgestimmt haben, und ich habe viel Zeit mit dem Team darauf verwendet, aber ich möchte da Fortschritte machen."