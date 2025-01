Japanische Überraschung bei der Xbox Developer Direct? Angeblich Neuankündigung einer "legendären japanischen Marke" geplant

In Kürze kommt eine neue Xbox Developer Direct und nach der Ankündigung ist die Gerüchteküche am brodeln.

Microsoft hatte im Zuge der Ankündigung des Events auch einen "Überraschungstitel" versprochen, die Rede war dabei von einem "brandneuen Spiel".

Ein Überraschungstitel aus Japan?

Zuletzt gab es Spekulationen über ein mögliches Remake von The Elder Scrolls 4: Oblivion, das bei diesem Event gezeigt werden könnte.

Windows Central bringt nun aber noch ein großes japanisches Spiel ins Gespräch.

"Unsere Quellen deuten an, dass es sich um einen neuen Teil einer legendären japanischen Marke mit einer Jahrzehnte umfassenden Geschichte handelt und eine Menge Fans glücklich machen sollte", schreibt Windows Central.

"Tatsächlich hat Microsoft in letzter Zeit starke Unterstützung aus der Region von Studios wie Square Enix für Final Fantasy, HoYoverse für Genshin Impact und Sega/Atlus für Persona erhalten, und wir vermuten, dass dieses neue Spiel diesen Trend noch verstärken wird", heißt es weiter.

Vorerst bleibt jedoch unklar, worum es sich genau handeln könnte. Wenn ihr spekulieren möchtet, könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun.

Bei der neuen Xbox Developer Direct geht es aber nicht nur um diesen Überraschungstitel, wenngleich dieser natürlich von großem Interesse sein dürfte.

Abseits dessen könnt ihr noch neue Einblicke in Compulsion Games' South of Midnight, Sandfall Interactives Clair Obscur: Expedition 33 und id Softwares Doom: The Dark Ages erwarten. Klingt doch spannend, oder etwa nicht?

Was dieser Überraschungstitel sein wird, erfahren wir spätestens am 23. Januar 2025 um 19 Uhr, wenn die Xbox Developer Direct ausgestrahlt wird. Sofern das Ganze nicht vorher schon leakt, was nun auch keine besonders große Überraschung wäre.