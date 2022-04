XCOM 2 ist das nächste Gratis-Game im Epic Games Store

XCOM 2 ist das nächste Gratis-Spiel im Epic Games Store und wird dort ab kommendem Donnerstag erhältlich sein.

Es ersetzt die beiden Titel Rogue Legacy und The Vanishing of Ethan Carter, die ihr euch seit gestern kostenlos herunterladen könnt.

Ein lohnenswerter Download

Mittlerweile ist XCOM 2 zwar sechs Jahre alt, hat aber nichts von seinem Reiz verloren.

Was das Spiel ausmacht, könnt ihr in Alex' Artikel nachlesen: "Die Bewunderung, einen perfekt auf moderne Spielgewohnheiten angepassten Klassiker vor der Nase zu haben, der Knalleffekt, den Feinden seiner Jugend in beängstigendem 3D entgegenzusehen - das sind Faktoren, die dieses Mal keine Rolle mehr spielen", schrieb er. "Das war klar. Umso besser, dass Firaxis messerscharf analysiert hat, an welchen Stellen man Enemy Unknown noch optimieren konnte."

"Dabei fiel ihnen viel Gutes ein, aber manches Mal fanden sie nur die zweitbeste Antwort, machten hier und da eher einen Schritt zur Seite anstatt nach vorn. Aber es bleibt über die gesamte Dauer hinweg stets interessant, motivierend und hält die Tugenden der Reihe auch im neuen Gewand noch stramm in den Wind. Fast nebenbei macht sich Firaxis XCOM noch ein bisschen mehr zu eigen. Obwohl ich auf dieses ebenso ausgereifte wie erneuerungswillige Taktikspiel wohl nicht dieselben Liebeslieder singen werde wie vor drei Jahren, kann ich daran nichts Schlechtes finden."

Nur das Hauptspiel

Im Epic Games Store bekommt ihr alleine das Hauptspiel geschenkt. Die verschiedenen DLCs sowie die Erweiterung XCOM 2: War of the Chosen sind nicht Bestandteil des Gratis-Details.

Ein Blick in den Epic Games Store lässt aber vermuten, dass es eine Upgrade-Möglichkeit geben wird.

Wie erwähnt, ist XCOM 2 vom 14. bis 21. April 2022 kostenlos verfügbar. Bis dahin gibt’s Rogue Legacy und The Vanishing of Ethan Carter. Aktuell wurde übrigens der Release-Termin von Rogue Legacy 2 bestätigt, das schon bald erscheint.