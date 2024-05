XDefiant: Gefahr für Call of Duty? Ubisofts Shooter hat endlich ein Datum

Ubisofts Free-to-play-Shooter XDefiant hat nach mehreren Verschiebungen endlich ein Release-Datum erhalten.

Am 21. Mai 2024 startet das Spiel auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 in eine sechswöchige Preseason.

Das erwartet euch zum Launch

Im Anschluss an die Preseason folgt dann die erste Season. XDefiant ist eine Mischung aus Splinter Cell, Ghost Recon und The Division und wird im 6vs6 gespielt.

Die Preseason umfasst fünf Spielmodi (Domination, Hot Shot, Occupy, Escort, and Zone Control), 14 Maps, 24 Waffen sowie 44 Attachments. Folgende Maps gibt es zum Launch:

Arena

Attica Heights

Dumbo

Echelon HQ

Emporium

Liberty

Mayday

Meltdown

Midway

Nudleplex

Pueblito

Showtime

Times Square

Zoo

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ebenso könnt ihr alle fünf zuvor angekündigten Fraktionen spielen, also Libertad (basiert auf Far Cry), Phantoms (Ghost Recon), Echelon (Splinter Cell), Cleaners (The Division) und Dedsec (Watch Dogs). Letztere ist allerdings erst "nach dem Freischalten oder Kauf" verfügbar.

Nach dem Ende der Preason kommt mit jedem Quartal eine neue Saison inklusive 90-stufigem Battle Pass. Für jede Season verspricht man neue Maps, Waffen und Fraktionen. Über das erste Jahr hinweg sollen vier Fraktionen, zwölf Maps und zwölf Waffen ergänzt werden.

Angekündigt wurde der Titel ursprünglich im Jahr 2021 als Tom Clancy's XDefiant. Nach Kritik von Fans hieß es später nur noch XDefiant. Seitdem fanden mehrere Insider Tests und Open Sessions statt.