Xenoblade Chronicles 3 erhält diese Woche eine eigene Direct-Präsentation

Am 22. Juni ist es so weit. Nintendo spricht über Monolith Softs Xenoblade Chronicles 3 - und das nicht zu kurz.

Neues zu Xenoblade Chronicles 3

Das Spiel erhält eine eigene Präsentation, die etwa 20 Minuten in Anspruch nehmen soll. Dort erhaltet ihr neue Details zum Spiel, das schon am 29. Juli 2022 auf der Switch erscheint.

Mehr Informationen zum Rollenspiel-Abenteuer gibt es am 22. Juni um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Den Livestream könnt ihr euch auf der Website von Nintendo Direct oder auf YouTube mitverfolgen.

Mehr zu Xenoblade Chronicles 3:

In Xenoblade Chronicles 3 schlüpft ihr in die Rollen von Noah und Mio und geratet mitten in den Streit der verfeindeten Nationan Keves und Agnus.

Laut Nintendo erzählt der dritte Teil von der gemeinsamen Zukunft der beiden Welten aus Xenoblade Chronicles 1 und Xenoblade Chronicles 2. Mit sechs Helden und Heldinnen erforscht ihr diese Reise in die Zukunft.