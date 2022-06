Xenoblade Chronicles 3 Release-Datum: Zeiten, Preload und alle Infos zum Launch

Der neueste Teil von Nintendos und Monolith Softs Fantasy-RPG-Saga, Xenoblade Chronicles 3 erscheint in Kürze und lässt euch wieder in eine fremde, fantasievolle Spielwelt eintauchen.

Am 29. Juli 2022 erscheint Xenoblade Chronicles 3 exklusiv für Nintendo Switch. Nachfolgend lest ihr in unserem Guide alles, was ihr zum Release des Rollenspiels wissen müsst.

Wann wird Xenoblade Chronicles 3 freigeschaltet?

Aktuell ist von Nintendo noch keine konkrete Release-Zeit für Xenoblade Chronicles 3 bekannt. Nintendo folgt allerdings meist einem Muster und stellt seine digitalen Versionen zur gleichen Zeit zur Verfügung. Rechnet daher mit der nachfolgenden Zeit. Wenn sich etwas ändert, lassen wir es euch wissen.

Standard Edition:

Freitag, 29. Juli 2022, 6 Uhr MEZ

Kann ich Xenoblade Chronicles 3 bereits früher spielen?

Digital gibt es keine Möglichkeit, etwa durch einen Early Access schon früher Xenoblade Chronicles 3 zu spielen. Wenn ihr allerdings einen oder ein paar Tage früher an eine physische Version kommt, etwa beim Händler eures Vertrauens, hält euch nichts davon ab, diese schon früher zu spielen.

Wie viel Speicherplatz benötigt Xenoblade Chronicles 3?

Nintendo gibt den benötigten Speicherplatz von Xenoblade Chronicles 3 auf seiner Webseite aktuell mit 14129,00 MB an, also rund 14,1 GB.

Sollte sich an diesen Angaben bis zum Release noch etwas ändern, aktualisieren wir unseren Guide entsprechend.

Wann beginnt der Preload von Xenoblade Chronicles 3?

Ein offizielles Datum für den Start des Preloads von Xenoblade Chronicles 3 liegt bisher noch nicht vor. Im Normalfall ist das aber circa eine Woche vor dem Release des Spiels möglich, wenn das Geld für die Vorbestellungen eingezogen wird.

Daran könnt ihr euch also ungefähr orientieren. Sobald ein offizielles Datum bekannt ist, lassen wir es euch wissen.

Weitere Meldungen zu Xenoblade Chronicles 3: