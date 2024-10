Yakuza Kiwami feiert Comeback auf der Switch mit unerwartet hohen Verkaufszahlen

Am 24. Oktober 2024 ist Yakuza Kiwami erfolgreich auf der Nintendo Switch gestartet und erzielt beeindruckende Verkaufszahlen. Masayoshi Yokoyama, Leiter des Ryu Ga Gotoku Studios, zeigte sich in einem Interview auf YouTube überrascht und begeistert vom Erfolg des Spiels auf der Nintendo-Konsole. Das Remake des ersten Yakuza-Titels aus dem Jahr 2005 erlebt durch den Switch-Launch und andere aktuelle Faktoren eine bemerkenswerte Resonanz.

Yakuza Kiwami erlebt starke Nachfrage auf der Switch nach 18 Jahren

Das ursprünglich für die PlayStation 2 entwickelte Yakuza Kiwami wurde 2016 als Remake für die PlayStation 3 und 4 veröffentlicht und erreichte in den darauffolgenden Jahren den PC, die Xbox One und Amazon Luna. Trotz dieser langen Veröffentlichungsgeschichte und die Verfügbarkeit auf anderen Plattformen wird das Spiel auf der Switch überraschend stark nachgefragt. Yokoyama sagt im Interview: "Ich bin wirklich froh. Die Führungskräfte des Unternehmens hatten Verkaufsprognosen erstellt, aber ich lag völlig daneben. Ich schätze, ich habe das zu konservativ eingeschätzt." Er freut sich, dass das Spiel auch nach all den Jahren auf der neuen Plattform so gut ankommt.

Neue Plattform und Amazon-Serie steigern Interesse an Yakuza Kiwami

Yakamoto betont zudem im Interview: "Remakes sind schwer umzusetzen. Dasselbe Spiel ein zweites Mal zu verkaufen, ist nicht einfach. Daher bin ich einfach sehr erleichtert. Ich fühle mich großartig damit. Ich denke, viele Menschen werden es auf der Switch genießen. Ich habe es sogar selbst heruntergeladen! Es überall mitnehmen zu können, ist wirklich schön." Ein Grund für diesen Erfolg könnte die kürzlich gestartete Yakuza-Serie auf Amazon Prime sein, die dem Franchise zusätzliche Aufmerksamkeit verschafft. Die finale Episode der Serie erscheint am 31. Oktober 2024, was den Hype um das Franchise weiter befeuern könnte.

Yakuza Kiwami erlebt somit einen unerwarteten Erfolg auf der Nintendo Switch, angetrieben durch mehrere Faktoren. Die Resonanz zeigt, dass das Interesse an der Yakuza-Reihe auch nach fast 20 Jahren ungebrochen stark ist. Die Verfügbarkeit auf der Switch und die Beliebtheit der Serie deuten auf eine vielversprechende Zukunft für das Franchise hin, die weitere Generationen begeistern könnte.