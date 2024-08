yfood x Genshin Impact: Gewinnt ein Fanpaket mit Schatztruhe, Artbook und Lampe.

Vergangene Woche wurde eine neue, zeitlich begrenzte Kooperation zwischen yfood und Genshin Impact angekündigt.

Passend dazu könnt ihr jetzt ein limitiertes Fanpaket zu dieser Kooperation bei uns gewinnen.

Genshin Impact geht durch den Magen

Bei diesen neuen Gaming Editions von yfood handelt es sich nach eigenen Angaben um "die erste Produktkooperation dieser Größenordnung in Europa". Seit dem 7. August 2024 sind die neuen Editionen im Onlineshop von yfood erhältlich, ab Mitte des Monats außerdem bei verschiedenen Händlern, unter anderem Rewe, Kaufland, Penny und Netto.

Neu eingeführt werden damit die beiden neuen Geschmacksrichtungen "Banana Peanut" und "Icy Coconut". Inspiration dafür waren die beiden Genshin-Impact-Charaktere Amber und Qiqi.

"Amber, bekannt für ihre lebhafte und hilfreiche Persönlichkeit, wird durch den intensiven und cremigen Geschmack von Banana Peanut verkörpert", heißt es. "Qiqis mysteriöser Charme und ihre Cryo-Kraft wird durch das erfrischende Icy Coconut ideal repräsentiert."

yfood ist als Ersatz für eine Mahlzeit gedacht und soll euch drei bis fünf Stunden sättigen, dabei bekommt ihr unter anderem Vitamine, Mineralstoffe, Proteine und Ballaststoffe. Das Ganze wird außerdem ohne Zuckerzusatz hergestellt, ist laktose- und glutenfrei und lange haltbar.

In diesem Sinne auch erst einmal ein Dankeschön an yfood für dieses Fanpaket, das wir hier an euch verlosen können. Es besteht aus einer "hochwertigen yfood x Genshin Impact Schatztruhe", in der ihr eine Flasche mit Banana Peanut und eine mit Icy Coconut findet. Außerdem bekommt ihr noch ein Artbook zum Spiel dazu (dessen Auslieferung erfolgt jedoch erst im September) sowie eine Lampe dazu.

Ein kleines Fanpeket zu yfood x Genshin Impact.

Hier könnt ihr teilnehmen:

