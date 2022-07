You Suck at Parking – Dabei gebe ich mir echt Mühe!

Als das Spiel im letzten Jahr angekündigt wurde, hab‘ ich davon nichts mitbekommen. Als mich der liebliche Gesang im aktuellen Trailer dann aber auf Folgendes hinwies: „You Suck at Parking“, habe ich kurzerhand die auf Steam erhältliche Demo heruntergeladen und mal geschaut, was der doofe Diss denn eigentlich soll. Und siehe da, ich kann tatsächlich nicht gescheit parken! Zumindest nicht schnell genug. Nach hunderten Versuchen bin ich jedenfalls noch kein einziges Mal in den Top Ten gelandet.

Nicht, dass ihr denkt, die Anspielung sei meine Idee gewesen. In der Eiswelt macht die rutschige Strecke die brennenden Leitplanken noch mal viel gefährlicher.

Dabei ist das auf dem Papier so einfach. Man bekommt irgendeine Kombination aus Fahrzeug und Farbe (fahren sich alle gleich) und rast damit auf eine markierte Parkfläche zu. Sobald man steht, wird man dann umgehend ins nächste Vehikel verfrachtet, um die nächste Markierung anzusteuern – so lange, bis alle Ziele zugeparkt sind. Vergesst die StVZO! Es reicht, wenn irgendein Zipfel über die weiße Linie guckt. Lasst den Boliden nur bloß nicht vorher schon stehen, denn sobald er anhält, sitzt ihr auch schon im nächsten. Dass dabei wertvolle Sekunden verlorengehen, versteht sich von selbst. Und Zeit zählt hier doch alles.

Wobei es der Demo zufolge in höheren Levels erst mal darum geht, überhaupt alle Ziele zu erreichen. Die sind nämlich hinter Sturm machenden Turbinen, riesigen Hämmern, Magneten, Teleportern, Sprungplatten, Loopings, Beschleunigungsfeldern und anderen Hindernissen versteckt. Viel Spaß beim Verzweifeln, während euch der beschwingte Soundtrack gute Laune vorgaukelt und das Ego störrisch „Einmal noch!“ brüllt, nachdem die Pizza längst verbrannt ist.

In dem übergeordneten Hub fährt man kleine Gruppen von Levels an und schaltet den Zugang dazu frei, indem man insgesamt genug Punkte erspielt.

Das macht jetzt schon tierisch Bock, weil sich die kleinen Wägelchen klasse fahren und man mit etwas Köpfchen tolle Abkürzungen findet, um anschließend festzustellen, dass man nie der Erste ist, der den entsprechenden Geistesblitz hatte. Es darf auf dem Steam Deck gerne noch eine ganze Ecke flüssiger laufen und soll übrigens auch für noch unbekannte Konsolen herauskommen, auf jeden Fall aber auf Steam. Und bitte, bitte Happy Volcano: Veröffentlicht mindestens den gleichnamigen Song zu You Suck at Parking auch unabhängig vom Spiel, damit ich nicht ständig den Trailer anschauen muss!