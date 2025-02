Ys Memoire: The Oath in Felghana im Test - Für ein hochskaliertes 20 Jahre altes PC-Spiel aus Japan ist das hier immer noch ganz okay, aber ohne den Namen Ys wäre das längst beerdigt worden

Das Remaster des Resmaster des Remake. Wenn es nicht Ys heißen würde, gäbe es diesen Release nicht, aber wo er schon mal da ist: kann man spielen. Muss man nicht. Es gibt mehr als genug bessere Action-RPGs. Viele davon heißen Ys.

Oh, ein "neues" Ys. Das muss ich testen. Die Reihe ist halt alte Jugendliebe, was soll man machen. Noch dazu, wenn es ein alter Bekannter ist, denn schließlich geht Ys: The Oath in Felghana bereits 26 Jahre oder in meinem Fall 24 zurück, als Ys III auf der PC-Engine. Ja, es ist wieder mal ein Remake, oder besser in diesem Falle, das Remaster eines Remake, denn unter dem Felghana-Namen erschien diese Version bereits 2005 auf PC. Und dann noch mal ge-remastered 2010 auf der PSP. Und jetzt, mit ein wenig Verspätung aus Japan, auf Switch, PS5 und Xbox. Manche Spiele sterben einfach nicht. Manchmal auch, weil sie Teil einer bekannten Serie mit einer stabilen Fanbasis sind und das ist offen gesagt der einzige Grund, warum uns Ys Memoire: Oath in Felghana ein weiteres Mal beehrt.

Ys Memoria: The Oath in Felghana Release: 7. Januar 2025

Erhältlich für: PC (ohne Memoria), PS5, Xbox Series X/S, Switch

Getestete Version: Switch

Genre: Action-RPG

Entwickler: Falcom / Falcom

Preis: ca. 30 Euro

Es gab um 1990 herum durchaus bessere Action-Adventures als Ys III, die nicht zigmal re-released wurden. Soul Blazer war fantastisch, Alcahest interessant und selbst Popful Mail kann man argumentieren, war damals besser als Ys III. Das war sehr kurz, hatte eine gerade nach Book I+II enttäuschend platte Story und über die etwas ungelenke Action aus der Seitensicht müssen wir ja zum Glück nicht mehr diskutieren, die wurde nämlich für die PC/PSP schon damals über Bord geworfen. Stattdessen gibt es die ISO-3D-Sicht von schräg oben, die leidlich gut funktioniert. So oft wie hier bin ich trotz Schatten selten hinter fliegenden Gegnern her gehopst, um ihnen irgendwie eine mitzugeben. Sieht nicht gut aus, aber spielt sich dafür auch nicht so großartig, wäre die Zusammenfassung.

Am Ende heißt es: Adol und Dogi kommen in Dogis Heimatdorf, die Dinge mit der lokalen Regierung laufen nicht ideal für die hart arbeitende Bevölkerung, also tut man Dinge und erledigt Bosse hinter Dungeons, um das zu ändern. Viel tiefer geht das nicht, es war 1989 und man hatte Anime-Zwischensequenzen. 2010 auf der PSP war man zwar auch schon mehr gewohnt, aber das ging noch. Heute? Kann man eigentlich nur noch argumentieren, dass es zumindest nur 20 Euro sind, die man für ein eher einfach gestricktes Action-RPG auf den Tisch legt und es sich gut genug spielt. Oh, halt, es sind 30 Euro… Egal, der nächste Sale kommt sicher.

Ich will es nicht zu schlechtreden, es ist genau die Art von Ys, die mich am Ende mit der Serie für immer vereint hat. Man hat einen Dungeon, da grindet man sich ein wenig durch, erledigt einen Boss und bekommt ein Item, das einen neuen Dungeon eröffnet und in den vorigen ein paar kleine Extras zugänglich macht. Ys: Oath in Felghana ist das für das Action-RPG, was der Big Mac im Burger-Business ist. Sicher, es geht mehr fancy, hübscher anzuschauen und komplexer komponiert. Aber manchmal ist ein solider Mac genau das, was man braucht. Einen faulen, verregneten Samstag auf der Couch rumzulümmeln und das Gehirn beim Monstermetzeln in Ys III in den Leerlauf zu schalten funktioniert dank der guten Spielbarkeit des Titels. Es spielt sich einfach gut weg, weitestgehend ohne einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Zumindest wurde das Original noch mal ein wenig aufgepustet, schon 2005, denn Ys III Original war ein sehr kurzes Spiel. Mit maximal 20 Stunden hat Oath in Felghana nun eine wirklich solide Spielzeit. Alle ein, zwei Stunden gönnt ihr euch ein neues Schwert oder eine Rüstung, findet einen neuen der gerade mal drei Zaubersprüche, es passiert immer genug, um dabei zu bleiben. Aber realistisch gesehen: Wenn ein Boss-Kampf spannend war, dann nur, weil ich die halbe Stunde extra nicht gegrindet habe. Man daddelt halt ein wenig vor sich hin, denkt darüber nach, dass Spiele früher wirklich simpler waren und ob das jetzt gut oder schlecht ist, man hat Zeit für Introspektive hier.

Zumindest gibt es eine Sache, die bei Ys immer über den Dingen steht, und da ist Oath in Felghana keine Ausnahme: die Musik. Ist klasse, nicht so gut wie I+II, was die Melodien angeht, aber da war ja auch Meister Yuzo noch dabei. Trotzdem, toller Soundtrack, gut gealtert, macht einen guten Teil des Spaßes aus. Grafisch wurde die alte Version ein wenig glatt gezogen und für hohe Auflösungen angepasst, aber es sieht immer SEHR nach einem Handheld-Spiel von 2010 aus. Auf der Switch auf dem kleinen Screen fällt das weniger ins Gewicht, sieht sogar fast gut aus, aber auf der PS5 auf 120 Zoll? Pixel groß wie Katzen.

Es ist für alte Ys-Fans wie mich cool, dass wir diese alten Titel einfach spielen können. Oath in Felghana als Japan-Version auf einem hiesigen Windows-XP damals zum Laufen zu bringen war schon etwas schwieriger als jetzt die Switch anzuwerfen. Es hat Spaß gemacht, dieses wirklich solide, kleine Action-RPG noch mal zu besuchen. Aber ich kann euch jetzt beim besten Willen nicht sagen, dass das der Einstieg in die Welt von Ys ist, den ihr braucht. Mehr was für die langjährigen Fans, die noch mal ne Runde drehen, für alle anderen gibt es das hervorragende Ys 8, das neue Ys 10, das etwas Anlauf braucht und das etwas schräge, aber interessante Ys 9. Alle sind weit bessere Spiele und so punktet Ys: Oath in Felghana eigentlich nur damit, dass es so simpel wie gradlinig ist. Das bekommt man heute nicht so oft und wenn es das ist, wonach euch gerade der Sinn steht: So solide wie hier, mit so guter Musik, das hat seinen Charme. Ist ja auch was.