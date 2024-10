Zelda Breath of the Wild: Glitch beschert euch "ultimative" und unzerstörbare Waffe

Na, spielt ihr auch noch Nintendos Open-World-Action-Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild?

Ein Feature des Spiels, über das immer wieder diskutiert wurde, war die Haltbarkeit der Waffen. Ein neuer Glitch könnte euch dahingehend nun weiterhelfen, wenn euch das schon immer gestört hat.

Breath of the Wild: Glitch macht euch mächtig

Wenn ihr euch darüber keine Gedanken machen möchtet, könnt ihr euch die Waffe besorgen, die Gaming Reinvented als "Ultimate Obliterator" bezeichnet.

Der Nachteil daran ist, dass ihr dafür einiges tun müsst, wenngleich sich das Ergebnis durchaus lohnt. Mehr darüber erfahrt ihr zum Beispiel im Video:

Wenn ihr alle Schritte befolgt und bis zum Ende durchhaltet, bekommt ihr eine Waffe, die mehr als 200 Punkte Schaden pro Treffer anrichtet, sich nicht auf eure Gesundheit auswirkt und außerdem nicht kaputt geht. Ultimativer wird es wohl nicht mehr.

Einige Dinge solltet ihr allerdings beachten, etwa das Verhalten der Waffe bei einem "Flurry Rush" gegen kleinere Gegner. Letztlich dürften die Vorteile dieser Waffe aber die Nachteile überwiegen. Das könnte dann ein unterhaltsamer Spieldurchgang werden.

Es ist einer von vielen Glitches, die seit der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild im Jahr 2017 gefunden wurden. Viele davon hat Nintendo mithilfe von Updates aus dem Weg geräumt, aber ob das hier auch noch passiert? Vermutlich eher nicht.

Im vergangenen Jahr hat Nintendo mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die Fortsetzung zu Breath of the Wild veröffentlicht. In diesem Jahr erschien wiederum The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, in dem ihr Prinzessin Zelda spielt. Das Spiel orientiert sich dabei optisch mehr an dem Remake von Link's Awakening.