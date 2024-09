Zelda Echoes of Wisdom: Alle Nebenquests und Aufgaben

Die Nebenaufgaben in Zelda: Echoes of Wisdom sind zahlreich vorhanden und können neben der großen Hauptgeschichte beliebig verfolgt (oder ignoriert) werden.

Es gibt mehrere Dutzend Quests am Wegrand, die keinerlei Bedeutung in der Story haben, sich noch nicht einmal um Risse oder Dungeons drehen, sondern kleine Nebengeschichten erzählen. Sie sind oftmals in wenigen Minuten abgeschlossen und strapazieren unsere Geduld nicht über Gebühr. Welche Nebenmissionen es in Echoes of Wisdom gibt, wie sie verlaufen und welche Belohnungen es gibt, das verrät die folgende Übersicht.

Alle Nebenziele in Zelda: Echoes of Wisdom

Sudelia-Dorf

Hyrule-Stadt

Gerudo-Wüste

Jabul-Gewässer und Kuisthaven

Osttempel

Boris' Geheimwerkstatt

Kakariko und Hyrule-Farm

Eldin und Goronia

Phirone und Laubhausen