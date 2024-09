Zelda Echoes of Wisdom: So viel Speicherplatz braucht es auf deiner Switch

Nintendo hat die Größe von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nun offiziell bestätigt.

Demnach belegt das Spiel 5,5 GB Speicherplatz (5.544 MB) auf eurer Nintendo Switch.

Kleiner als zuerst vermutet

Damit belegt Echoes of Wisdom etwas weniger Speicherplatz, als es erste Angaben von Nintendo im Juni 2024 vermuten ließen.

Damals nannte Nintendo noch eine Größe von rund 6,1 GB (6.144 MB), das fertige Spiel fällt also etwas kleiner aus.

In den verbleibenden Tagen bis zum Release solltet ihr allerdings aufpassen, denn Echoes of Wisdom ist bereits geleakt und Spoiler beziehungsweise Material aus dem Spiel sind im Umlauf.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint am 26. September 2024 für die Nintendo Switch.