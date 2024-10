Zelda Echoes of Wisdom: Update 1.0.2 lässt euch nicht mehr gegen eine unsichtbare Wand laufen

Nintendo hat ein neues Update für sein Action-Adventure The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom veröffentlicht.

Update 1.0.2 soll dabei verschiedene Probleme im Spiel lösen, mit denen Fans zu kämpfen hatten.

Vorsicht vor unsichtbaren Wänden in Echoes of Wisdom

Es ist das zweite Update für Zelda: Echoes of Wisdom seit der Veröffentlichung im vergangenen Monat.

Allzu umfangreich fällt aber auch dieses hier nicht aus. Behoben wurde unter anderem ein Problem mit einer unsichtbaren Wand, die euch während einer Hauptquest den Zugang zu Goron City verwehrte.

Ebenso behebt man ein Problem "mit einem bestimmten Ort", das dafür sorgte, dass der weitere Spielfortschritt beeinträchtigt wurde.

Ansonsten ist noch von der "Lösung verschiedener Probleme" die Rede, was für ein angenehmeres Spielerlebnis sorgen soll.

Hier noch einmal alle Patch Notes im Überblick:

General Updates

Fixed an issue where an invisible wall at the entrance to Goron City would impede progress during a Main Quest at Eldin Volcano.

Fixed an issue at a particular location where the player could target empty space, then bind to that target and pull in a way that would impede progress.

Fixed various issues to create a smoother gaming experience.

Falls ihr Echoes of Wisdom also noch nicht durchgespielt habt oder das erst noch tun wollt, könnte euch dieses Update also gut weiterhelfen.

In Echoes of Wisdom spielt ihr als Prinzessin Zelda, allerdings hatten Fans zuvor auch eine Möglichkeit entdeckt, das Spiel mit Link zu spielen.

Darüber hinaus liefert das Spiel sogar eine Erklärung dafür, warum Link in Echoes of Wisdom nicht sprechen kann. Wirklich geredet hat Link noch nie, doch hier gibt es tatsächlich eine nachvollziehbare Begründung dafür.