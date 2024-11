Zelda-Komponist verlässt Nintendo: Yasuaki Iwata schlägt neue musikalische Wege ein

Yasuaki Iwata, bekannter Co-Komponist von Nintendo-Spielen wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Animal Crossing: New Horizons, hat Nintendo bereits im Juli 2023 verlassen. Kürzlich teilte er diese Nachricht über 少し遅くなりましたが、ご報告です。

少し遅くなりましたが、ご報告です。

実は昨年7月、任天堂を退職し、新しい挑戦に向けて一歩を踏み出しました。

長い間支えてくださった関係者の皆さま、作品を遊んでくださり、また作品を通して音楽を聴いてくださった皆さまに、心よりお礼申し上げます。… — Yasuaki Iwata / 岩田恭明(いわた やすあき) (@yasui_wata) November 5, 2024

mit seinen Fans und erklärte, dass er neue kreative Wege eingeschlagen hat. Iwata war eine prägende Figur im Bereich der Videospielmusik und trug maßgeblich zur Atmosphäre einiger der bekanntesten Nintendo-Spiele bei.

少し遅くなりましたが、ご報告です。

実は昨年7月、任天堂を退職し、新しい挑戦に向けて一歩を踏み出しました。

長い間支えてくださった関係者の皆さま、作品を遊んでくださり、また作品を通して音楽を聴いてくださった皆さまに、心よりお礼申し上げます。… — Yasuaki Iwata / 岩田恭明(いわた やすあき) (@yasui_wata) November 5, 2024

Iwata würdigt seine Zeit bei Nintendo und die Fans

In seiner Ankündigung drückte Iwata seine tiefe Dankbarkeit gegenüber seinen Unterstützern aus und bedankte sich bei allen, die seine Musik geschätzt haben. Er würdigte die vielen Jahre, die er bei Nintendo verbrachte, und die Möglichkeit, an Projekten mitzuwirken, die von Fans auf der ganzen Welt gefeiert wurden. Seine Musik war nicht nur ein Teil des Spiels, sondern trug auch dazu bei, emotionale Verbindungen mit den Spielern aufzubauen und unvergessliche Momente zu schaffen.

Auf neuen musikalischen Wegen

Seit seinem Abschied widmet sich Iwata neuen musikalischen Projekten. Er hofft, seine aktuellen Werke bald mit der Öffentlichkeit teilen zu können, und lädt Fans ein, seine Reise weiterhin zu verfolgen. In seinen bisherigen Arbeiten bei Nintendo ist Iwata für ikonische Kompositionen bekannt, darunter die Musik für Städte und Dungeons sowie den beliebten Charakter Kass in Breath of the Wild. Zudem komponierte er das Hauptthema für Animal Crossing: New Horizons, das für viele Spieler zum emotionalen Kern des Spiels wurde, und arbeitete an den Retro-Strecken in Mario Kart 8.

Iwatas Abschied markiert das Ende einer Ära bei Nintendo, doch seine musikalische Reise geht in eine neue Richtung weiter. Fans können gespannt sein auf seine kommenden Werke und den Einfluss, den er weiterhin in der Videospielmusikszene haben wird. Mit großer Dankbarkeit verabschiedet sich Iwata von Nintendo, bleibt jedoch in den Herzen der Fans lebendig und wird mit Spannung auf seine neuen Kompositionen erwartet. Seine bisherigen Werke haben ihn zu einer festen Größe in der Spielewelt gemacht, und seine kommenden Projekte könnten diese Position weiter festigen.