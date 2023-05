Zelda: Tears of the Kingdom: Alle Episoden und wie man sie beendet

Die Episoden in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sind optionale Missionen am Rand.

Sie unterscheiden sich in der Struktur kaum von herkömmlichen Nebenquests und behandeln kleine Geschichten abseits der großen, weltbedrohenden Story in Hyrule. Es gibt weniger Episoden als Nebenaufgaben und ob ihr diese überhaupt erfüllen möchtet, das liegt bei euch. Die Belohnungen sind es wie immer wert, die paar Minuten zu opfern und den Leuten bei ihren Anliegen zu helfen.

Damit euch keine Episode in Tears of the Kingdom durch die Lappen geht, findet ihr hier eine Liste samt Lösung.

Alle Episoden in Zelda: Tears of the Kingdom

Weitere Episoden in Kürze...

Allgemeines zu den Episoden

Viel zu sagen gibt es nicht. Haltet die Augen offen nach roten Ausrufezeichen über den Köpfen von NPCs und vielleicht springt eine Episode dabei heraus.

Ob es eine Episode oder eine Nebenquest ist, das weiß man vorher nicht, aber wie gesagt, der strukturelle Unterschied ist ohnehin nicht weiter wichtig.

Seid freundlich zu den Leuten in Hyrule und greift ihnen bei den kleinen Gefallen unter die Arme, dann seht ihr sie im Rahmen späterer Episoden vielleicht wieder.

Wie üblich gibt es für den Abschluss jeder Episode eine mehr oder weniger große Belohnung. Als kleiner Anreiz dafür, stets Gutes zu tun und in Hyrule mit kleinen Taten für strahlende Gesichter zu sorgen.