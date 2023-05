Zelda Tears of the Kingdom: Ist dieses Airbike das perfekte Fortbewegungsmittel?

Hyrule in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu erkunden, kann euch eine ganze Weile beschäftigen.

Da freut man sich über jedes Hilfsmittel, das dieses Vorhaben ein wenig leichter und effizienter macht.

Klein, aber fein

Pferde und andere Vehikel sind zwar schön, aber wäre es nicht einfacher, überall hinfliegen zu können?

Dabei hilft euch das "Airbike", das YouTube-User 2uncle2dane konstruiert hat. Hier seht ihr das Video des Airbikes:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Für dieses Gefährt benötigt ihr nicht mehr als zwei Sonau-Ventilatoren sowie eine -Steuereinheit.

Das Fusionieren dieser drei Items kann recht fummelig sein, da ihr die richtigen Winkel treffen müsst. Habt ihr es aber einmal perfekt geschafft, könnt ihr die Anleitung speichern und es so immer und immer wieder bauen.

Für eine effiziente Nutzung des Airbikes ist es zudem erforderlich, die Batterien deutlich zu verbessern, ansonsten fliegt ihr nicht viel länger als ein paar Sekunden lang. Wenn ihr aber einen ausreichenden Vorrat an Batterien habt, kommt ihr hiermit gut voran.