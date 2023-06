Zelda Tears of the Kingdom: Spieler schließt alle Tempel ohne Links Parasegel ab.

Wie läuft es bei euch so mit den Tempeln in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Das Parasegel ist dabei durchaus ein nützliches Hilfsmittel, aber es geht auch ohne.

Das hat nun ein Spieler, Chris Brune, unter Beweis gestellt, der sämtliche Tempel ohne das Parasegel erfolgreich absolviert hat.

So geht’s auch

In Anbetracht dessen, dass es hier um die Tempel geht, haben wir an dieser Stelle erst einmal eine kleine Spoilerwarnung für euch.

Interessant ist, dass es sogar einen speziellen Dialog dafür gibt, wenn ihr zuerst Tempel abschließt und erst anschließend erstmals mit Purah redet, um den Gleiter zu erhalten. Es ist also eine Möglichkeit, die Nintendo bedacht hat.

Gegenüber Polygon gibt Brune an, dass das anfangs gar nicht seine Absicht war. Er spielte schon eine Weile und dachte, die Sonau-Geräte seien ein Ersatz für das Parasegel.

Dabei verließ er sich auf ein Fluggerät mit einer Steuereinheit und zwei Ballons auf jeder Seite. Damit lief es auch ganz gut, bis er an eine bestimmte Stelle gelangte, die er ohne das Segel als "Albtraum" bezeichnet. Letztlich hat er es unter Verwendung der Zeitumkehr und einiger Konstruktionen aber doch geschafft.

Dieses Fluggerät verwendete er.

Da er aufgrund der fehlenden Begegnung mit Purah auch noch nicht die Türme freigeschaltet und die Map aufgedeckt hatte, ist das noch einmal ein gutes Stück anspruchsvoller.

Zwar kam er später an einen Punkt, an dem er die Kamera (und somit auch den Gleiter) freischalten musste, eingesetzt hat er ihn aber dennoch nicht. Und das möchte er im weiteren Spielverlauf auch so wenig wie möglich tun.