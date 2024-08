Heute kündigte Hoyoverse in einer Sondersendung das nächste Update für das Urban-ARPG Zenless Zone Zero an.

Das Studio hinter Genshin Impact stellt hierbei drei neue Agenten mit ihrem zugehörigen Equipment (W-Motor), einen neuen Begleiter (Bangboo) und eine spezielle Mission vor, in der ihr einen der Agenten sogar selbst durch die bisher verfügbaren Figuren steuern könnt. Bisher war das nur mit den Hauptfiguren Belle und Wise möglich.

Die Entwickler verweisen darauf, dass es in Zukunft weitere Agenten geben soll, mit denen ihr die semi-offenen Gebiete ebenfalls steuern können sollt.

Welche Figuren kann man in Version 1.1 ziehen?

Nach dem aktuellen Banner mit Zhu Yuan von der Sicherheitsbehörde, gesellen sich nun auch ihre Kollegen Qingyi (S, Elektro, Durchbruch) und Seth (A, Elektro, Defensive) dazu. Sie ermitteln gegen die Berglöwenbande, doch es entkommen immer wieder Verbrecher dank einer mysteriösen Frau namens Jane Doe (S, Äther, Attacke).

Jane wird in der Version 1.1 eine Schlüsselrolle übernehmen und erhält sogar die besondere Episode "Verdeckte Ratte und Köder", wo ihr mit der geheimnisvollen Figur durch New Eridu oder Lumina Square spazieren, Aufträge erfüllen und die verzwickte Geschichte zwischen ihr und der Sicherheitsbehörde kennenlernen könnt.

Zenless Zone Zero - Neue Screenshots Version 1.1 1 of 12 Attribution

Zudem erwarten euch die entsprechenden W-Motoren der Figuren in einer eigenen Signalsuche. Bei den süßen Bangboos unterstützt euch zusätzlich Offizier Cui (S) in seinem eigenen Banner. Sobald ihr zwei weitere Mitglieder der Sicherheitsbehörde im Team habt, erweitert er eure Angriffsketten und teilt zusätzlich Schaden aus.

Fans des Spielprinzips aus der "Höhle Null" wird freuen, dass es außerdem eine neue Aktion geben wird: Die "Infernale Ernte" bietet neue, unbegrenzte Zeitherausorderungen mit Nineveh und somit auch zahlreiche neue Belohnungen. Um teilzunehmen, müsst ihr zuerst die Mission "Verwelkter Garten" und jegliche zugehörige Aufträge abschließen.

Die letzte große Aktion scheint die Themenwoche "Goldene Woche von Kamelie" zu werden. Ihr könnt hierbei Polychrom, Rang-A-W-Motor und verschiedene Materialien erhalten, wenn ihr entsprechende Aktionsaufträge erfolgreich meistert. Allerdings soll es eine Reihe von weiteren Aktionen und neuen Aktivitäten im Spiel geben, wie "Immersive taktische Übung", "Erstklassiger Kundendienst" und neue Kamerafunktionen mit Filtern, sowie einen Selfie-Modus mit mehreren Posen.

Bis zum 4. August 2024 könnt ihr übrigens folgenden Code einlösen, um 300 Polychrome, 30000 Dennies, 2 Senior Investigator Logs und 3 W-Engine Energy Modules zu erhalten: UNDERCOVERRNB

Zenless Zone Zero Version 1.1 erscheint am 14. August 2024, wie gewohnt für PC, iOS, Android und PlayStation 5.