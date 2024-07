Zenless Zone Zero: Nach zwei Wochen schon 50 Millionen Dollar!

Hoyoverse hat mit Zenless Zone Zero eine eigene Gelddruckmaschine entwickelt. Von der Null könnte das Spiel kaum weiter entfernt sein, denn das Action-RPG kann sich locker mit Genshin oder Honkai messen.

Zenless Zone Zero noch erfolgreicher als gedacht

Zenless Zone Zero ist schon jetzt ein riesiger Hit. Am 4. Juli 2024 erschien der Titel und hat dem Studio innerhalb der ersten zwei Wochen bereits 50 Millionen Dollar eingespielt - und das zählt nur für die Mobile-Plattformen. Da Zenless Zone Zero kostenlos spielbar ist, stammt das Geld von den freiwilligen Ausgaben der Spieler.

Diese Summe, die Pocketgamer.biz angibt und von Appmagic stammt, ist gigantisch. Viele Spiele schaffen es in ihrem ganzen Leben nicht, so viel Geld zu machen. Wie immer gibt es hier ein Gacha-System und ihr könnt eine Premium-Währung kaufen, um weitere Male euer Glück beim Ziehen zu versuchen. Wenig verwunderlich ist, dass die meisten Einnahmen aus China und Japan stammen.

Statt bunter Umgebung und funkelnder Sterne gibt es in Zeness Zone Zero eine düstere Innenstadt und bietet dazu Action-Kämpfe mit vielen Kombos. Spaß könnt ihr also auch haben, ohne echtes Geld auf den Kopf zu hauen.