Der nächste Mega-Hit nach Genshin Impact? Zenless Zone Zero hat ein Release-Datum!

Bisher war der vermeintliche Veröffentlichungstermin von HoYoverse' Zenless Zone Zero noch unbestätigt, nun ist er aber offiziell.

Das neue Spiel der Macher von Genshin Impact wird am 4. Juli 2024 veröffentlicht.

Noch etwas mehr als einen Monat warten

An diesem Tag wird das Spiel unter anderem kostenlos auf Sonys PlayStation 5 veröffentlicht.

Auf dem PC ist es über einen eigenen Client und im Epic Games Store spielbar, ebenso auf iOS- und Android-Geräten.

Insgesamt gibt es bereits mehr als 35 Millionen Interessierte, die sich vorab für das Spiel angemeldet haben. Nachfolgend seht ihr noch einen neuen Trailer, in dem der Charakter Von Lycaon vorgestellt wird:

Zenless Zone Zero spielt in der nahen Zukunft nach einer übernatürlichen Katastrophe namens "Höhle". Inmitten dessen erhebt sich die Stadt New Eridu als letzte Oase für verschiedene Fraktionen. Ihr selbst seid ein Proxy, eine Schlüsselfigur in der Verbindung zwischen der Stadt und den Höhlen.

Ihr könnt euch eine Truppe mit bis zu drei Figuren zusammenstellen und damit eure Feinde bekämpfen. Jeder eurer Gegner verfügt dabei über unterschiedliche Eigenschaften und es gilt, diese geschickt auszunutzen.