Zum Launch von Star Wars Outlaws verlosen wir Star Wars Figuren von Hasbro Pulse

Star Wars Outlaws ist da und schickt euch mit Protagonistin Kay Vess in ein Unterwelt-Open-World-Abenteuer im Star-Wars-Universum. Hier arbeitet ihr mit oder gegen verschiedene Syndikate der kriminellen Unterwelt, immer auf der Suche nach eurem eigenen persönlichen Vorteil. Es lassen sich dabei mehrere Planeten und Teile des Weltraums erkunden, mehr zum Spiel lest ihr in unserem Test zu Star Wars Outlaws.

Um euch den Verkaufsstart von Star Wars Outlaws etwas zu versüßen, haben wir uns mit Hasbro Pulse zusammengetan und verlosen ein Paket mit insgesamt vier Star-Wars-Figuren. Die stehen zwar nicht in direktem Zusammenhang mit dem Spiel, dürften Fans aber sicherlich auch glücklich machen!

Einmal hätten wir für euch das Star Wars The Black Series Star Wars: Attack of the Clones 2-Pack, bestehend aus zwei Figuren mit einer Größe von jeweils 15 cm und zwei Accessoires. Einerseits bekommt ihr damit einen Superkampfdroiden sowie einen Kampfdroiden mit dem Kopf von C-3PO, inspiriert von der entsprechenden Szene in Star Wars Episode 2.

Weiterhin umfasst das Paket die Figur Star Wars The Black Series Der Mandalorianer, die natürlich auf der gleichnamigen Serie von Disney+ basiert. Mando könnt ihr damit in verschiedenen Posen darstellen, er verfügt zudem über das Dunkelschwert, ein Messer sowie einen Blaster als Accessoires.

Abgerundet wird das Paket durch Star Wars The Black Series Ki-Adi-Mundi. Ki-Adi-Mundi war Mitglied des Jedi-Rates und ebenfalls in den Film zu sehen. Diese Figur basiert auf seinem Look in Episode 2 und ist mit einem Lichtschwert als Accessoire ausgestattet. Und auch diese Figur lässt sich natürlich entsprechend in verschiedenen Posen darstellen.

Ein paar Star-Wars-Figuren gefällig?

Hier könnt ihr teilnehmen:

