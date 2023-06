Zum Release von Amnesia: The Bunker kriegt ihr bei GOG A Machine For Pigs kostenlos.

Während gerade erst Amnesia: The Bunker erschienen ist, könnt ihr euch anlässlich dessen ein kostenloses Exemplar eines anderen Horror-Games sichern.

GOG schenkt euch für kurze Zeit das 2013 veröffentlichte Amnesia: A Machine for Pigs.

Wenn ihr es bisher nicht gespielt habt oder nach The Bunker vielleicht Interesse verspürt, es nachzuholen, könnt ihr das hiermit tun.

Mehr zum Thema:

Das Gratis-Exemplar von Amnesia: A Machine for Pigs könnt ihr euch bis zum 9. Juni 2023 um 9 Uhr deutscher Zeit auf dieser Seite abholen.

Die Story des Spiels wird übrigens wie folgt beschrieben: "Der wohlhabende Industriemagnat Oswald Mandus erwacht mit hohem Fieber in seinem Bett, gepeinigt von Albträumen von einer Höllenmaschine. Gequält von seinen Visionen von einer katastrophalen Expedition nach Mexiko, geplagt von den zerstörten Träumen einer industriellen Utopie, zerfressen von Schuldgefühlen und Tropenkrankheiten, beginnt sein Albtraum. Das Haus ist still, doch der Boden wird durch eine infernalische Maschine erschüttert. Er weiß nur eins: dass seine Kinder in großer Gefahr sind und er sie retten muss."