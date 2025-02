Zurück in die Zukunft bekommt ein neues Spiel - Co-Schöpfer Bob Gale sagt, dass ein neues Projekt in Planung ist

Nach Angaben voon Bob Gale, Co-Autor und Produzent der Zurück in die Zukunft-Reihe, ist ein neues Videospiel dazu in Planung.

In einem neuen Interview sprach Gale über verschiedene Projekte zu Zurück in die Zukunft, die in Arbeit sind. Dazu zählt seinen Aussagen zufolge auch ein Videospiel.

Neues Spiel zu Zurück in die Zukunft

"Wir haben die Chance auf ein neues Videospiel auf der Grundlage von Zurück in die Zukunft", sagt Gale im Gespräch mit cleveland.com (via Push Square).

Leider kann er aber nicht näher auf Details eingehen: "Mehr möchte ich nicht verraten, weil ich das nicht darf, aber das ist etwas, was ich schon lange tun wollte. Ich hoffe, dass es klappt."

Er verweist zugleich darauf, dass der erste Film in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag feiert und dass es rund um diesen Anlass herum "ein paar Events" und andere Projekte geben wird, um das zu feiern.

Das letzte Videospiel zu Zurück in die Zukunft war Back to the Future: The Game, das ab 2010 für PC, PlayStation 3, Wii und Xbox 360 erschien. Später wurde eine 30th Anniversary Edition für PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Das Spiel war ein Episodenspiel von Telltale Games, das insgesamt fünf Episoden umfasste und sechs Monate nach den Ereignissen aus dem dritten Kinofilm beginnt. Nachdem die DeLorean-Zeitmaschine plötzlich führerlos in Hill Valley auftaucht, reist Marty ins Jahr 1931 zurück. Dort will er einen jungen Emmett Brown um Hilfe bitten, damit man dessen Tod im Jahr 1985 verhindern kann.

Back to the Future: The Game entstand in Zusammenarbeit mit Gale und dafür kehrten auch Christopher Lloyd (Doc Brown), Tom Wilson (Biff Tannen) und Claudia Wells (Jennifer Parker) zurück, um ihre jeweiligen Rollen zu sprechen. Marty McFly wurde von AJ LoCascio gesprochen, während Michael J. Fox kurze Gastauftritte hat.