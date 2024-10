Zuwachs für Two Point Museum: Gruseliges Wailon Lodge-Museum bringt Geister und Paranormales

Two Point Studios hat passend zu Halloween das neue, übernatürliche "Wailon Lodge" für sein Managementspiel Two Point Museum angekündigt. An diesem gruseligen Ort werden Spieler ebenfalls die Möglichkeit haben, ein spukendes Museum in Form eines alten, abgelegenen Hotels zu leiten und dabei die "Ghostology"-Ausstellung zu betreuen. Two Point Museum soll am 4. März 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen und verspricht bereits jetzt ein einzigartiges Spielerlebnis.

Gruselspaß mit Winston Wailon und dem Netherworld Rift

In Wailon Lodge, dem übernatürlichen Museum, erwartet die Spieler Unterstützung von Winston Wailon, einem geisterhaften Empfangschef, der sie beim Management des unheimlichen Hotels begleiten wird. Spieler können "Polterguest Rooms" gestalten, die es Geistern ermöglichen, als besondere Besucher durch das Museum zu wandern. Ein weiteres Highlight werden Expeditionen in den "Netherworld Rift" sein, die den Spielern Zugang zu neuen Relikten und faszinierenden Exponaten verschaffen. Ein erster Trailer bietet Einblicke in die düstere Atmosphäre des Museums. Von schwebenden Möbeln und unheimlichem Ektoplasma bis hin zu einer riesigen, menschenfressenden Pflanze gibt es zahlreiche Effekte, die Besucher in Angst und Schrecken versetzen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Von Geistern bis zu Fossilien

Die "Ghostology"-Ausstellung ist nur einer von mehreren Themenbereichen, die bereits für Two Point Museum bestätigt wurden. Neben den übernatürlichen Elementen gibt es auch klassische Ausstellungen, wie prähistorische Fossilien und ein großes Aquarium, die schon vorab enthüllt wurden. Die Vielfalt der Exponate lässt darauf schließen, dass es auch nach dem Release noch weitere thematische Erweiterungen geben könnte, die das Spiel über die Zeit hinweg ergänzen.

Laut den Entwicklern soll Two Point Museum eine Mischung aus realitätsnahen und skurrilen Elementen bieten, die Fans der Reihe bereits aus Two Point Hospital und Two Point Campus kennen. Der Design Director Ben Huskins beschreibt die Herangehensweise des Studios als eine Balance zwischen authentischen Museumselementen und fantasievollen, kuriosen Details, die perfekt in die Welt von Two Point County passen und das Spielerlebnis lebendig und abwechslungsreich gestalten.