Zwei Launch-Titel für PSVR2 bestätigt: Moss und Moss Book 2 kommen im Februar

Sony bestätigt Moss und seine Fortsetzung Moss: Book 2 als Starttitel für die neue Generation VR-Headsets. Die beiden Spiele kommen Ende Februar zusammen mit der PSVR2 auf den Markt.

Zwei weitere Exklusivtitel für die PSVR2

Moss war bereits ein PSVR-Exklusivtitel und erzählte die charmante Geschichte der Maus Quill, die sich auf ein großes Abenteuer durch eine hübsche Fantasiewelt begibt. Allein ist Quill dabei nicht, denn ihr helft der kleinen Maus, all die Rätsel auf seiner Reise zu lösen.

Wie ein Geist schwebt ihr über Quill, der in Third-Person-Perspektive gezeigt wird und interagiert mit der Welt, die aus Quills Perspektive so riesig erscheint. Dabei steuert ihr den Mäuserich und erlebt seine Geschichte gleichzeitig auf eine wundervolle Art.

Auch der zweite Teil, Moss: Book 2, erschien Anfang des Jahres für PSVR, der für diese alte Generation der VR-Hardware ein zauberhaftes Lebewohl darstellte. Auf der PSVR2 sollen beide Titel neue Spielmechaniken sowie eine verbesserte Grafik bieten. So etwa eine optimierte Beleuchtung und 4K-Auflösung mit 90 Bildern pro Sekunde sowie Eye-Tracking, besseres haptisches Feedback und adaptive Auslöser, die auf eure Kraft bei der Eingabe reagieren.

Zusammen mit Horizon Call of the Mountain, No Man's Sky und The Dark Pictures: Switchback VR bilden Moss und sein Sequel eine kleine Palette an Launch-Titeln. Wer die beiden Moss-Teile schon besitzt, kann diese leider nicht für kleines Geld upgraden, sondern muss sich die Spiele für die neue Hardware erneut zulegen.

Vorbesteller der PSVR2-Version erhalten zumindest zehn Prozent Rabatt für ein Spiel und 20 Prozent für das Bundle aus beiden Titeln. Der Einführungspreis für einen Titel liegt bei 29,99 Dollar, für das Bundle sind es 39,99 Dollar.